В ночь на 26-е января «скорая помощь» забрала с улицы Рощинской, с дороги на ПИЯФ, нетрезвого 41-летнего мужчину с переломом бедра. В состоянии средней тяжести его поместили на травму и прооперировали. Медики поставили диагноз: сквозная огнестрельная рана в область левого бедра, открытый оскольчатый перелом дистального отдела левой бедренной кости со смещением обломков.

Об огнестрельном ранении сообщили в полицию. В ходе полицейской проверки раненый пояснил, что в роще, недалеко от дороги на ПИЯФ он поругался с неизвестным мужчиной, который выстрелил ему в ногу из неустановленного оружия. Однако факты, указанные в объяснении потерпевшего, не подтвердились. Зато полицейские выяснили, что гражданин Л. является владельцем гладкоствольного и газового оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне днем гражданин Л. находился в Петербурге, в квартире на Искровском проспекте, где проводил техническое обслуживание своего охотничьего карабина «Сайга». При этом он, не убедившись в безопасности манипуляций, произвел контрольный спуск: карабин выстрелил. В момент выстрела оружие находилось в руках у владельца стволом вниз, и пуля попала ему в ногу. Раненый позвонил своей сожительнице, она приехала к нему и оказала первую помощь, после чего гражданин Л., испугавшись, что его лишат лицензии на оружие, придумал историю о нападении неизвестного. Для этого попросил своего знакомого отвезти его в Гатчину и вызвал «скорую».