В ночь на 26-е января
«скорая помощь» забрала с улицы Рощинской, с дороги на ПИЯФ, нетрезвого
41-летнего мужчину с переломом бедра. В состоянии средней тяжести его поместили
на травму и прооперировали. Медики поставили диагноз: сквозная огнестрельная
рана в область левого бедра, открытый оскольчатый перелом дистального отдела левой
бедренной кости со смещением обломков.
Об огнестрельном ранении
сообщили в полицию. В ходе полицейской проверки раненый пояснил, что в роще,
недалеко от дороги на ПИЯФ он поругался с неизвестным мужчиной, который
выстрелил ему в ногу из неустановленного оружия. Однако факты, указанные в
объяснении потерпевшего, не подтвердились. Зато полицейские выяснили, что
гражданин Л. является владельцем гладкоствольного и газового оружия.
В ходе
оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне днем гражданин
Л. находился в Петербурге, в квартире на Искровском проспекте, где проводил
техническое обслуживание своего охотничьего карабина «Сайга». При этом он, не
убедившись в безопасности манипуляций, произвел контрольный спуск: карабин
выстрелил. В момент выстрела оружие находилось в руках у владельца стволом
вниз, и пуля попала ему в ногу. Раненый позвонил своей сожительнице, она
приехала к нему и оказала первую помощь, после чего гражданин Л., испугавшись,
что его лишат лицензии на оружие, придумал историю о нападении неизвестного.
Для этого попросил своего знакомого отвезти его в Гатчину и вызвал «скорую».