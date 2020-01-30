Лобовое столкновение в Лужском районе

Лобовое столкновение в Лужском районе

На федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в Ленинградской области организовано реверсивное движение в связи с ДТП.

Рубрики : Происшествия     30 Jan 2020

По предварительным данным, около 08:00 30 января 2020 года на 128-м километре автодороги Р-23 в районе деревни Болото Лужского района Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых транспортных средств. В связи с ДТП организовано реверсивное движение автомобильного транспорта.

«В результате ДТП пострадало шесть человек, один человек погиб. На место аварии оперативно прибыли сотрудники подрядной организации обслуживающие дорогу для устранения последствий ДТП, сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая. Претензий к дорожным органам нет. Проезжая часть обработана противогололедными материалами. Зимней скользкости не зафиксировано» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Точные причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают следственные органы.

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