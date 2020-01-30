Врачи поедут в глубинку

С 2020 года размер такой выплаты для врачей,
переехавших в глубинку, составит 1,5 млн рублей, для фельдшеров — 750 тыс.
рублей.
«Это лишь одна из многих мер, которые мы
предпринимаем для ликвидации дефицита медицинских кадров. Месяц назад мы убрали
возрастной ценз для врачей и фельдшеров, которые переезжают на работу в
сельскую местность, сейчас — повышаем размер единовременной выплаты. Есть ряд
других «подъемных» выплат, мы также предоставляем служебное жилье медикам с
возможностью передачи в собственность. Благодаря комплексу мер наш регион
входит в тройку лидеров в Российской Федерации по привлечению кадров в медицинские
организации», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
В настоящее время комитет по здравоохранению
составляет список, в который войдут более ста сельских населенных пунктов и
поселков городского типа.
Сегодня в области работает система социальной
поддержки медицинских специалистов, в том числе молодых и дефицитных профилей,
которая, за счет средств областного бюджета, обеспечивает приток и закрепление
персонала не только в городских медорганизациях, но и в сельских.
Специалистам, впервые поступившим на работу в
медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Ленинградской
области, в качестве меры социальной поддержки ежегодно, в течение трех лет,
единовременно выплачивается по 56,5 тыс. рублей при условии продолжения ими
работы. Для поддержки молодых специалистов, впервые после окончания
образовательного учреждения поступивших на работу в медицинскую организацию,
оказывающую первичную медико-санитарную помощь, выплачивается единовременное пособие:
врачам – в размере 100 тыс. рублей, медработникам среднего звена – 50 тыс. руб.