Врачи поедут в глубинку

С 2020 года размер такой выплаты для врачей, переехавших в глубинку, составит 1,5 млн рублей, для фельдшеров — 750 тыс. рублей.

«Это лишь одна из многих мер, которые мы предпринимаем для ликвидации дефицита медицинских кадров. Месяц назад мы убрали возрастной ценз для врачей и фельдшеров, которые переезжают на работу в сельскую местность, сейчас — повышаем размер единовременной выплаты. Есть ряд других «подъемных» выплат, мы также предоставляем служебное жилье медикам с возможностью передачи в собственность. Благодаря комплексу мер наш регион входит в тройку лидеров в Российской Федерации по привлечению кадров в медицинские организации», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В настоящее время комитет по здравоохранению составляет список, в который войдут более ста сельских населенных пунктов и поселков городского типа.

Сегодня в области работает система социальной поддержки медицинских специалистов, в том числе молодых и дефицитных профилей, которая, за счет средств областного бюджета, обеспечивает приток и закрепление персонала не только в городских медорганизациях, но и в сельских.

Специалистам, впервые поступившим на работу в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Ленинградской области, в качестве меры социальной поддержки ежегодно, в течение трех лет, единовременно выплачивается по 56,5 тыс. рублей при условии продолжения ими работы. Для поддержки молодых специалистов, впервые после окончания образовательного учреждения поступивших на работу в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, выплачивается единовременное пособие: врачам – в размере 100 тыс. рублей, медработникам среднего звена – 50 тыс. руб.