В глубокой древности на почве ревности…

21-го января в Коммунарский отдел полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы: рано утром из Кобралово к ним был доставлен тяжелый пациент – 31-летний мужчина с диагнозом «закрытая травма живота, разрыв селезенки, гемоперитонит». Пострадавшего поместили на хирургию. Обстоятельства получения травмы таковы: накануне вечером в Коммунаре на Гатчинской улице его избил неизвестный.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевший, находясь под воздействием лекарственных препаратов, был неконтактен. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. В тот же день по горячим следам сотрудники Коммунарского отдела полиции задержали в деревне Покровской местного жителя – 32-летнего Евгения М., подозреваемого в совершении данного преступления. Как было установлено следствием, это он ударил пострадавшего кулаком в живот – после конфликта на почве ревности.

Ревнивец находится под подпиской о невыезде.