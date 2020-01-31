В глубокой древности на почве ревности…

21-го
января в Коммунарский отдел полиции поступила телефонограмма из Гатчинской
больницы: рано утром из Кобралово к ним был доставлен тяжелый пациент –
31-летний мужчина с диагнозом «закрытая травма живота, разрыв селезенки,
гемоперитонит». Пострадавшего поместили на хирургию. Обстоятельства получения
травмы таковы: накануне вечером в Коммунаре на Гатчинской улице его избил
неизвестный.
На
место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевший,
находясь под воздействием лекарственных препаратов, был неконтактен. По факту
причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. В тот же день по
горячим следам сотрудники Коммунарского отдела полиции задержали в деревне
Покровской местного жителя – 32-летнего Евгения М., подозреваемого в совершении
данного преступления. Как было установлено следствием, это он ударил
пострадавшего кулаком в живот – после конфликта на почве ревности.
Ревнивец
находится под подпиской о невыезде.