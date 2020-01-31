Жизнь с комфортом

В
2020 году в бюджете Ленинградской области предусмотрена рекордная цифра финансирования
проекта «Формирование комфортной городской среды» — более 1,5 млрд рублей.
Путевку
в жизнь получат множество крупноформатных проектов, среди которых: центральная
площадь и спортивный парк в Тосно, сквер в Тихвине, район памятника 300 лет в
Лодейном Поле, парк в Волхове, парк «Невский» в Дубровке, парк Авиаторов в Агалатово,
парк «Оккервиль» в Кудрово, центральная площадь в Кировске, площадь для
проведения городских мероприятий в Подпорожье, пешеходная зона в Сосновом Бору
и другие.
Также
будут продолжены проекты, начатые в 2019 году: парк в поселке Романовка,
набережная реки Нева в Отрадном, зона у торгового центра «Северопарковый» в
Приозерске. Очередной этап
благоустройства начнется для нескольких городских территорий Луги и
Выборга.
Всего
в утвержденном перечне общественных территорий, которые будут благоустроены в
рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 69
объектов.
До
конца февраля в перечень благоустройства будут включены еще не менее 20
дворовых территорий региона.