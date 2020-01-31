Жизнь с комфортом

В 2020 году в бюджете Ленинградской области предусмотрена рекордная цифра финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» — более 1,5 млрд рублей.

Путевку в жизнь получат множество крупноформатных проектов, среди которых: центральная площадь и спортивный парк в Тосно, сквер в Тихвине, район памятника 300 лет в Лодейном Поле, парк в Волхове, парк «Невский» в Дубровке, парк Авиаторов в Агалатово, парк «Оккервиль» в Кудрово, центральная площадь в Кировске, площадь для проведения городских мероприятий в Подпорожье, пешеходная зона в Сосновом Бору и другие.

Также будут продолжены проекты, начатые в 2019 году: парк в поселке Романовка, набережная реки Нева в Отрадном, зона у торгового центра «Северопарковый» в Приозерске. Очередной этап благоустройства начнется для нескольких городских территорий Луги и Выборга.

Всего в утвержденном перечне общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 69 объектов.

До конца февраля в перечень благоустройства будут включены еще не менее 20 дворовых территорий региона.