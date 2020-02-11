Благоустройство – одно из основных направлений в работе

О том, с какими результатами отработала администрация поселения в 2019 году и какие задачи считает приоритетными в наступившем 2020 году, рассказывает глава администрации Елена Владимировна Бордовская.

- В состав Сусанинского сельского поселения входит 9 населенных пунктов, в которых проживают 8257 человек, в том числе 505 из них имеют временную регистрацию. В летний период население увеличивается почти в 2,5 раза. К сожалению, мы наблюдаем естественную убыль населения: в 2019 году родилось 30 детей, умерло - 98 человек.

Из числа постоянных жителей численность трудоспособного населения составляет 47 % (3880 человек), старше трудоспособного возраста - 39% (3247 человек).

Работа администрации строится в условиях многократно возросшего количества запросов из различных инстанций и отчетной документации. В 2019 году зарегистрировано 4093 (+1392) входящих письма, исходящих писем – 2455 (+34). По вопросам выдачи справок и документов разного характера на личный приём обратились 1508 человек, это на 241 человека меньше, чем год назад. Сокращение произошло за счет роста обращений граждан через МФЦ. Поступило 555 письменных заявлений граждан, в рамках личного приема глава администрации приняла 205 человек. Почти каждое второе обращение касалось вопросов благоустройства.

Администрацией разработано и утверждено 648 постановлений, 17 распоряжений. Проведена правовая экспертиза всех нормативных актов.

Экономика

На территории Сусанинского поселения зарегистрировано 22 юридических лица, из числа которых только одно – СПК «Кобраловский» относится к категории малых предприятий, а 21 – это микропредприятия. В связи с этим около 80% трудоспособного населения выезжает на работу в Санкт-Петербург.

Также на территории поселения ведут свою деятельность 10 фермерских хозяйств и 121 индивидуальный предприниматель. Основными отраслями являются торговля, сельское хозяйство и услуги по строительству. На начало 2020 года в поселении функционирует 25 стационарных магазинов, в том числе 5 сетевых. В 2019 году в Сусанино открылись аптечный пункт и хозяйственный магазин. Уделяется большое внимание развитию нестационарной торговли: во всех трех крупных населенных пунктах поселения - поселках Сусанино, Семрино и Кобралово - места, выделенные под нестационарную торговлю, поставлены на кадастровый учет и предоставлены индивидуальным предпринимателям для организации ярмарочной торговли, что дает возможность ИП, не имеющим магазины, развивать свой бизнес, разместив на территории нашего поселения до 30-ти торговых палаток.

В поселении недостаточно развита сфера услуг: работает баня в Кобралово и парикмахерские в Сусанино и Семрино. Жители поселения нуждаются в таких услугах, как ателье, ремонт обуви, ремонт бытовой и оргтехники, химчистка. Жители поселка Кобралово дополнительно нуждаются в парикмахерских услугах. Однако свободных площадей небольших размеров для размещения указанных услуг нет.

Предприятия общественного питания на территории поселения представлены только тремя столовыми в общеобразовательных школах.

Жилищная политика

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Сусанинском поселении в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 57 семей, из них 20 - по договорам социального найма, 37 - участвующих в жилищных программах (в том числе 6 многодетных семей).

В 2019 году 2 семьи приняли участие в мероприятиях, предусмотренных федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами. Семьи приобрели благоустроенные квартиры.

Всего на территории Сусанинского сельского поселения находится 87 многоквартирных жилых домов, из них 45 домов блокированной застройки. В 2019 году межведомственной комиссией, созданной при администрации, были признаны аварийными два многоквартирных дома в пос. Семрино на улице Железнодорожной, д.1 и д.2. Полный пакет документов, предусмотренный действующим законодательством, был направлен в Комитет по строительству администрации Ленинградской области для включения сведений о данных домах в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» для последующего расселения. Всего в поселении признано аварийными 3 многоквартирных дома, в стадии признания – 5 домов.

В 2019 году было расселено 3 многоквартирных дома, расположенных на станции Владимирская. Трем семьям, проживающим в муниципальных квартирах, были предоставлены двух- и трехкомнатные квартиры в пос. Семрино, Кобралово и дер. Пудомяги. Гражданам – собственникам жилых помещений (6 семей), расположенных в расселяемых домах, были выплачены денежные компенсации за утраченное жилье.

Ведется постоянная работа с имуществом, которое по каким-либо причинам пустует, не используется нанимателями (собственниками), осуществляется сбор необходимой документации для вступления в наследство на выморочное имущество. В 2019 году администрация вступила в наследство на выморочное имущество (комната в муниципальной квартире в пос. Семрино), указанное жилье было предоставлено гражданам, нуждающимся в жилье. Также выявлена пустующая трехкомнатная квартира на ул. Хвойной.

Огромная проблема граждан-нанимателей – большая задолженность: 127 нанимателей должны в местный бюджет 632,5 тысячи рублей. В целях уменьшения задолженности в мировой судебный участок № 37 направлено 19 заявлений в отношении граждан, проживающих в муниципальном жилье и имеющих задолженность по оплате за социальный найм, с целью обязать погасить задолженность. По всем заявлениям судьей вынесены судебные приказы. Гражданами судебные приказы не оспаривались, все документы направлены судебным приставам на исполнение. Данная практика дала положительные результаты и будет продолжена в 2020 году.

В рамках реализации областного закона №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и закона № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области» в 2019 году на территории Сусанинского поселения было предоставлено 6 земельных участков. Не обеспечены на 01.01.2020 года земельными участками 14 многодетных семей нашего поселения.

Бюджет

Доходная часть бюджета Сусанинского поселения в 2019 г. составила 95,3 млн рублей, что на 22,5 % выше показателя 2018 года.

В структуре доходов наибольший удельный вес занимают налоговые и неналоговые доходы – 75 %. В 2019 году их вклад в казну поселения составил 71,8 млн рублей или 102,8 % к годовому плану. Доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 5% к предыдущему году и составила 25% доходной части бюджета – 23,6 млн руб. (2018 год – 24,5 млн рублей или 32%), в том числе средства бюджета Гатчинского района – 2,8 млн рублей, средства бюджета Ленинградской области - 20,8 млн рублей.

Основная доля собственных доходов - это:

- земельный налог – 58%,

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 16 %;

- доходы от уплаты акцизов – 5,0%;

- налоги на имущество физических лиц – 1,1 %.

В 2019 году значительные суммы поступили от использования имущества, за аренду помещений и найм муниципального жилья - 910,7 тыс. рублей (1,2%), а также по договору с АО «РЖД» за расселение муниципальных квартир на станции Владимирская – 12,1 млн рублей.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 93,6 млн рублей (2018 год – 84,7 млн рублей) - 93% к плану. Средства направлены на решение приоритетных задач благоустройства, социальной сферы, безусловное выполнение принятых обязательств.

В 2019 году администрация поселения продолжила работу в рамках программного бюджета. За год на территории поселения была реализована муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское поселение», которая включает в себя девять подпрограмм, сумма расходов по которым составила 74,9 млн рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Стимулирование экономической активности - 135,8 тыс. руб-

лей.

2. Обеспечение безопасности на территории поселения - 187 тыс. рублей.

3. Благоустройство территории – 21 672,4 тыс. рублей.

4. Развитие культуры, организация праздничных мероприятий – 12 460,9 тыс. рублей.

5. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики – 2 549,8 тыс. рублей.

6. Устойчивое развитие сельской территории – 13 291,1 тыс. рублей.

7. Содержание автомобильных дорог -15 618,2 тыс. рублей.

8. Жилищно-коммунальное хозяйство – 8 510,9 тыс. рублей.

9. Энергосбережение и обеспечение энергетической эффективности – 493,0 тыс. рублей.

В 2019 году на электронной площадке «Портал Госзакупок» проведено 14 электронных аукционов и 2 запроса котировок. Сумма заключенных контрактов составила 35,3 млн рублей, получена экономия в сумме 273 тыс. рублей.

Благоустройство

Самая большая статья расходной части бюджета в 2019 году – благоустройство. Затраты составили 21,7 млн руб.

В 2019 году построена и введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в п. Сусанино по ул. 5 линия в рамках реализации Адресной инвестиционной программы, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». Общая стоимость работ - 13,1 млн рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 3,04 млн рублей, областной бюджет – 9,8 млн рублей, местный бюджет - 264 тыс. рублей.

За счёт средств, выделенных по решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района на развитие общественной инфраструктуры, оборудовали детские игровые площадки:

- в поселке Сусанино, ул. 5 линия (установлены игровой комплекс, карусель),

- в поселке Семрино (на детских площадках установлены игровой комплекс, карусель, качели двойные на цепях, спортивный комплекс);

- в п. Кобралово на ул. Лесной (спортивный комплекс), по ул. Лесная, д. 3 (установлены вазон, скамейка), стоимость работ составила 420 тыс. руб.

Хочется надеяться, что жители будут способствовать сохранности детских площадок, своим неравнодушным отношением пресекать хулиганство.

Были продолжены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные. Всего заменено в 2019 году: ламп ДРЛ-159 шт., ламп ДНаТ – 193 шт., светодиодных светильников 90Вт – 506 шт., светодиодных ламп 70Вт – 644 шт. В п. Кобралово установлены оставшиеся 5 узлов учёта электроэнергии по всем линиям уличного освещения, работы по установке узлов учёта полностью завершены. Заключён договор на оплату уличного освещения. В 2019 году выполнены работы по 194 заявкам граждан и старост по замене неисправных ламп уличного освещения.

В связи с паводками во всех посёлках и деревнях проводились работы по очистке дренажных канав. В 2019 году заменили и уложили 30 дренажных труб, в том числе в п. Кобралово – 1 шт., п. Сусанино – 26, Семрино – 3. Многие работы были выполнены, благодаря собственному трактору JCB и огромному опыту тракториста МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» Александра Васильевича Иванова.

В 2019 году спилено 10 аварийных деревьев, произведены работы по ликвидации сухих, аварийно-опасных деревьев.

На территории поселения реализуется подпрограмма борьбы с борщевиком Сосновского. В 2019 году проведены работы по освобождению от борщевика территории площадью 20 гектаров, из них 5 га - четвертый год обработки, 10 га - третий год обработки, 5 га - второй год обработки. В ходе проводимых работ специалистом администрации были выявлены новые очаги засоренности борщевиком. В план работ на 2020 год включена дополнительная площадь 3 га.

На протяжении последних трех лет в весенне-летний период проводилась акарицидная обработка (уничтожение клещей) наиболее посещаемых населением участков (парков, кладбищ, мест массового отдыха), общая площадь обрабатываемой территории - 7,8 га. В 2020 году планируется увеличение обрабатываемых площадей на 1 га (сквер в п. Кобралово и детская площадка п. Сусанино).

Совместно с инициативными жителями, Молодёжным советом и подростковыми трудовыми бригадами проведены работы по благоустройству парка в п. Сусанино (6 линия, центральная сторона), а также ремонт и покраска элементов детских площадок в поселении и разравнивание песка и щебеня (120 м3) на площадках.

С 1 ноября 2019 года услуга по сбору мусора стала коммунальной на всей территории Ленинградской области, то есть фактически создана система, при которой за весь процесс, связанный со сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией бытового мусора, отвечает одно юридическое лицо – региональный оператор. С населением ведется разъяснительная работа.

Дорожная деятельность

В 2019 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» было израсходовано 15,6 млн руб.

Выполнен большой объем ремонта дорожного щебеночного покрытия, в том числе в п. Семрино, Сусанино, Кобралово, дер. Красницы, Заборье (всего 1280 куб. м). Ремонт дорог производился известняковым щебнем с последующим разравниванием (грейдированием) с прикатыванием (уплотнением) механизмами автомобильных дорог местного значения, в том числе работы проводились по заявкам старост и жителей.

Выполнены следующие работы по ремонту автомобильных дорог:

1) Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении к участкам, выданных в соответствии с законом Ленинградской области № 105-оз в п. Сусанино, ул. 9 линия, западная сторона, в том числе за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района (стоимостью 1,8 млн рублей).

2) Ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении в п. Кобралово по ул. Лесной напротив д. 2, от школы в сторону «Урожай-2» (234,2 тыс. рублей).

3) Ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении п. Кобралово по ул. Лесной в сторону ул. Луговой (346,4 тыс. рублей).

4) Ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении в п. Кобралово, ул. Партизанская (861,9 тыс. рублей).

5) Ремонт тротуара в асфальтовом исполнении у многоквартирного дома № 4 к.1 по ул. Лесной в п. Кобралово (210,8 тыс. рублей)

6) Ремонт дворовой территории и проездов к многоквартирным домам в асфальтовом исполнении у многоквартирных домов 1 и 4 по Большему пр., п. Семрино (2,5 млн рублей).

7) Произведены работы по обустройству подъездной дороги для маршрутного автобуса в щебеночном исполнении в п. Семрино (234,2 тыс. рублей).

В 2019 году в рамках областного закона об инициативных комиссиях произведен ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги местного значения в асфальтовом исполнении по адресу: пос. Сусанино, Петровский проспект (участок от ул. 7 линия до ул. 10 линия), протяженность 466 метров, на общую сумму 3,5 млн руб.

В 2019 году рамках областного закона 147-оз о старостах произведено устройство части ограждения футбольного поля в пос. Семрино, Большой проспект (293,3 тыс. рублей) и приобретено спортивное оборудование – шесть тренажеров (268,5 тыс. рублей).

Культура

В 2019 году Сусанинский культурно-досуговый центр (КДЦ) продолжил работу по обеспечению досуга населения всех возрастов и категорий. Средства были направлены на укрепление материальной базы, повышение заработной платы, на организацию праздничных мероприятий и выездов. На базе КДЦ функционируют 20 кружков и творческих объединений (328 участников), которые прославляют наше поселение на различных уровнях. Так, хореографический коллектив «Настроение» стал дипломантом и лауреатом сразу нескольких хореографических фестивалей-конкурсов.

Специалистами Сусанинского КДЦ совместно с Советом ветеранов, Советом молодежи, образовательными учреждениями, Семейным советом и Волонтёрским корпусом продолжается активная работа по героико-патриотическому воспитанию детей и молодёжи.

Ни одно важное мероприятие, проводимое на территории поселения, не обошлось без волонтеров. Это памятные даты: годовщина снятия блокады Ленинграда, празднование Дня Победы, шествие в знамённой группе Бессмертного полка, поздравления на дому, расчистка трассы для забега по пересеченной местности «Сусанинская тропа», участие в «Вахте памяти», подключение цифрового телевидения…

В отчетном году отметили юбилеи: Сусанинская сельская библиотека – 75 лет, Кобраловская сельская библиотека – 70 лет, Семринский досуговый центр – 10 лет.

С размахом отметили День поселка Сусанино «Вот наша жизнь, она кусочек мира!» Состоялись ежегодные конкурсы: «Созвездие талантов» и «Кобраловские звездочки».

Прошла Седьмая благотворительная акция «Поможем ребенку вместе!», 67 490 рублей были собраны и переданы детям с диагнозом ДЦП, проживающим на территории Сусанинского поселения.

Молодёжная политика и спорт

2019 год в Ленинградской области был объявлен Годом здорового образа жизни (ЗОЖ). Наши спортсмены приняли участие более чем в 50-ти спортивных мероприятиях разного уровня по различным видам спорта. На территории поселения создано 5 футбольных команд (3 взрослых, 2 детских), 3 хоккейные команды (в п. Кобралово взрослая и детская, в п. Семрино -взрослая), ветеранская команда по волейболу (старше 40 лет), сборная команда по стрельбе. Пользуется популярностью тренажёрный зал в п. Семрино. Набирают популярность занятия скандинавской ходьбой.

В отчётном году администрация уделила особое внимание инициативам Молодёжного совета и жителей поселения по развитию спорта. Радует, что спортивные площадки востребованы, жители заливали лёд, следят за порядком и чистотой. На них проходят различные мероприятия, тренировки, соревнования, в т.ч. и районного уровня (например, игры чемпионата Гатчинского района по хоккею).

Эта работа дала очередной стимул к занятиям спортом, спортивным достижениям и победам.

Футбольный клуб Сусанинского поселения завоевал 1-е место в чемпионате Гатчинского района, 1-е место на соревнованиях в День физкультурника (детская команда), 1-е место в чемпионате Гатчинского района по мини-футболу (2 дивизион), 1-е место в Кубке Царского Села по футболу (подростки, дети), 1-е место в Кубке Санкт-Петербурга «Русь – спорт».

Победы хоккейных команд нашего поселения: 1-е и 2-е место в чемпионате Гатчинского района, посвященном Дню защитника Отечества, а также в Кубке 8 Марта - команды «Скиф» и «Торнадо», 2-е место в турнире «Открытый лед» среди юношеских команд.

В ежегодном семейном спортивном конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья!» приняли участие 9 семей. 1-е место заняла семья Смолиных, 2-е место – семья Клоповых, 3-е место – семья Вахриных.

В отчетном году прошел второй по счету забег по пересеченной местности «Сусанинская тропа», количество участников увеличилось со 100 до 450, расширилась география участников – не только Гатчинский район, Ленинградская область и Санкт-Петербург, но и другие регионы России и даже зарубежье.

Администрация и впредь будет создавать все условия для развития спорта.

Наши земляки достойно представили результаты своего труда на ежегодном районном смотре-конкурсе «Подворье – 2019»:

- Цуркан Анатолий Алексеевич занял второе место в номинации «Лучший пасечник».

- Калиненок Борис Иванович занял третье место в номинации «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок».

- Андронова Наталья Николаевна заняла третье место в номинации «Молодо - не зелено!»

На районных конкурсах «Женщина года -2019» и «Человек слова и дела - 2019» наше поселения представили Ирина Анатольевна Молчанова и Эдуард Владимирович Белов.

Планы на 2020 год

Среди первоочередных задач на 2020 год следует выделить:

1. в п. Семрино

- обустройство в асфальтном покрытии территории привокзальной площади п. Семрино, решение вопроса с «Ленавтодором» по обустройству посадочных площадок на пути следования маршрута № 538 Гатчина-Сусанино-Семрино.

- обустройство к 75-летию Победы территории у закладного камня «Слава защитникам земли Русской» с установкой информационных стендов о подвигах защитников нашего Отечества.

- ремонт спортивного зала на улице Хвойной в пос. Семрино.

2. в п. Сусанино

- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по Петровскому пр. (участок от ул. 1 линия до ул. 5 линия, восточная сторона) асфальтобетонном исполнении.

- продолжить обустройство парка по ул. 6 линия.

3. в п. Кобралово

- вхождение в программу по установке АИТП в многоквартирных жилых домах № 2, 2а, 2б, 3/1 и 4/1 по ул. Лесной,

- ремонт тротуарной дорожки внутри многоквартирного дома по улице Лесной,

- ремонт дорожного покрытия по ул. Новой с обустройством водопропускной трубы с переходом на ул. Урожай-2.

Кроме того, в поселении будет продолжена работа по оборудованию мест накопления ТКО, замене ламп на энергосберегающие. Идет работа по подготовке документов для вхождения в государственную программу «Комплексное развитие села» по ремонту социально-значимых дорог местного значения.

Есть проблемы, которые будем решить совместно с администрацией Гатчинского района:

- строительство детского сада в п. Семрино;

- строительство или реконструкция канализационного коллектора в п. Семрино;

- строительство котельной в п. Кобралово.