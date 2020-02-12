Преступница «из поликлиники»

Поздно вечером 7-го февраля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 84-летней жительницы Гатчины, ставшей жертвой мошенницы. Днем возле своего подъезда на улице Урицкого она встретила незнакомую женщину, которая вызвалась помочь донести пакеты до квартиры. Они поднялись на второй этаж, и незнакомка вошла с пенсионеркой в квартиру, сообщив, что она из поликлиники и пришла ее навестить.

«Поликлиническая» дама прошла на кухню вместе с хозяйкой, которая через некоторое время попросила ее уйти, поняв, что к поликлинике визитерша не имеет никакого отношения. Однако та встала в дверном проеме, загородив собой выход из кухни. Пенсионерка заметила, что в квартире, кроме нее и незваной гостьи, есть кто-то еще, но кто, она не видела. Спустя пару минут женщина освободила проход и вышла вон. После ее ухода хозяйка решила проверить, что же произошло в комнате. В итоге она обнаружила, что из ящика стола пропали три тысячи евро, золотые часы и кольцо. Общая сумма ущерба – свыше 225 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.