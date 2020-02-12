Преступница «из поликлиники»

Поздно вечером 7-го
февраля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 84-летней
жительницы Гатчины, ставшей жертвой мошенницы. Днем возле своего подъезда на
улице Урицкого она встретила незнакомую женщину, которая вызвалась помочь
донести пакеты до квартиры. Они поднялись на второй этаж, и незнакомка вошла с
пенсионеркой в квартиру, сообщив, что она из поликлиники и пришла ее навестить.
«Поликлиническая» дама прошла
на кухню вместе с хозяйкой, которая через некоторое время попросила ее уйти,
поняв, что к поликлинике визитерша не имеет никакого отношения. Однако та
встала в дверном проеме, загородив собой выход из кухни. Пенсионерка заметила,
что в квартире, кроме нее и незваной гостьи, есть кто-то еще, но кто, она не
видела. Спустя пару минут женщина освободила проход и вышла вон. После ее ухода
хозяйка решила проверить, что же произошло в комнате. В итоге она обнаружила,
что из ящика стола пропали три тысячи евро, золотые часы и кольцо. Общая сумма
ущерба – свыше 225 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась в
полицию. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено
уголовное дело.