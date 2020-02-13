«Тишины не будет!»: в Гатчине прозвучит битбокс

На концерте в Гатчине
музыканты «PLUSFIVE a cappella group» представят российские и зарубежные хиты в
стиле битбокс (одна из разновидностей жанра а капелла). Напомним, а капелла —
это пение (как правило, хоровое) без инструментального сопровождения. Битбокс —
это, в первую очередь, искусство имитирования музыкальных инструментов (чаще
всего, драм-машины) с помощью только рта, губ, языка и голоса.
О том, что ждет
гатчинских любителей музыки на этом необычном концерте, мы поговорили с
руководителем группы «PLUSFIVE a cappella group», Владимиром Мгеряном.
- «PLUSFIVE a cappella
group» — это пять мужчин, которые делают музыку без музыкальных инструментов на
уровне полноценно звучащей группы, - рассказал Владимир. - В нашем арсенале —
звуки бас-гитары, барабанов, электрогитары, трубы, некоторых других
инструментов, и, конечно же, вокал.
Несмотря на специфику
будущего концерта, Гатчина на самом деле уже знакома с этим коллективом. Яркое
выступление «PLUSFIVE a cappella group» запомнилось многим во время закрытия
одного из фестивалей «Литература и кино». Музыканты выступают с концертами в
Гатчинском Большом дворце, дружат с гатчинским молодежным хором «Гармония». В
2019 году Владимир Мгерян проводил в Гатчине мастер-класс для хоровых дирижеров
и композиторов в рамках «Хоровой лаборатории. XXI век».
По словам Владимира,
такое достаточно необычное направление в музыке было выбрано им неслучайно.
- По образованию я —
дирижер-хоровик, - говорит он. - Жанр а капелла знаком мне очень давно. Но
когда мы учились, мы просто пели хоровую музыку и не знали, что можно делать
еще и битбокс — голосовую имитацию барабанов и некоторых других инструментов. И
только потом, когда я познакомился с этим жанром поближе, я понял, что в нем
тоже можно делать интересные вещи.
Коллектив «PLUSFIVE a
cappella group» существует уже шесть лет. В его составе — профессиональные
дирижеры-хоровики, барабанщики. Как говорит Владимир, для исполнения битбокса,
в первую очередь, важен не столько голос, сколько внутреннее чувство времени и
ритма. Состав коллектива периодически меняется, в группу приходят люди с
разными тембрами голоса, но проходит месяц репетиций, и все голоса гармонично
сливаются в единое целое.
Давно уже замечено, что у
подобного многоголосья есть удивительные «побочные» эффекты.
- Если каждый из
исполнителей точно попадает в нужную ноту, во время пения возникают обертоны -
звуки на октаву выше, - говорит Владимир. - Мы их слышим, но не понимаем,
откуда они и почему. Наверное, поэтому хорошее исполнение а капелла
завораживает, причем не только слушателя, но и самих исполнителей.
В основе репертуара
«PLUSFIVE a cappella group» – в основном, шлягеры – от «Битлз» до современных
композиций.
- Наша миссия — сделать
жанр а капелла популярным, потому что в России, в отличие от других стран, он
пока мало известен, - говорит музыкант. - Наша аудитория — очень разные люди,
среди которых и наши ровесники, и дети, и пожилые люди. К нам на концерты
приходит и очень много подростков, которые тоже что-то в этом находят. Мы
стараемся порадовать всех наших слушателей.
Каждый концерт группы не
похож на другой, благодаря импровизации исполнителей. В паузах между четко
разыгранными музыкальными номерами музыканты устраивают настоящий спонтанный
конферанс, что создает особую, очень непринужденную атмосферу в зрительном
зале. Как говорит Владимир, зал во время таких концертов может стать одной
большой семьей, где люди сопереживают друг другу, вместе шутят, смеются и
радуются.
- Для нас самое главное,
чтобы люди ушли с нашего концерта счастливыми и знакомыми друг с другом, -
признается Владимир. - Ну и, конечно, чтобы им захотелось еще раз прийти на наш
концерт...
И у «PLUSFIVE» это
действительно получается. Музыканты активно выступают не только в
Санкт-Петербурге, но и гастролируют по России, участвуют в больших музыкальных
и театрализованных шоу, занимают призовые места в весьма престижных конкурсах а
капелла. Так, например, в 2018 году группа очень успешно выступила на
крупнейшем международном фестивале-конкурсе «Московская Весна A Cappella»,
заслужив самую высокую награду среди ансамблей России и стран СНГ.
Напоминаем, большой
полуторачасовой концерт «PLUSFIVE a cappella group» под озорным названием
«Тишины не будет!» пройдет в Гатчинском Центре юных 15 февраля (в 19.00). В
программу концерта войдут популярные композиции самых разных жанров. Приходите
знакомиться!