«Тишины не будет!»: в Гатчине прозвучит битбокс

На концерте в Гатчине музыканты «PLUSFIVE a cappella group» представят российские и зарубежные хиты в стиле битбокс (одна из разновидностей жанра а капелла). Напомним, а капелла — это пение (как правило, хоровое) без инструментального сопровождения. Битбокс — это, в первую очередь, искусство имитирования музыкальных инструментов (чаще всего, драм-машины) с помощью только рта, губ, языка и голоса.

О том, что ждет гатчинских любителей музыки на этом необычном концерте, мы поговорили с руководителем группы «PLUSFIVE a cappella group», Владимиром Мгеряном.

- «PLUSFIVE a cappella group» — это пять мужчин, которые делают музыку без музыкальных инструментов на уровне полноценно звучащей группы, - рассказал Владимир. - В нашем арсенале — звуки бас-гитары, барабанов, электрогитары, трубы, некоторых других инструментов, и, конечно же, вокал.

Несмотря на специфику будущего концерта, Гатчина на самом деле уже знакома с этим коллективом. Яркое выступление «PLUSFIVE a cappella group» запомнилось многим во время закрытия одного из фестивалей «Литература и кино». Музыканты выступают с концертами в Гатчинском Большом дворце, дружат с гатчинским молодежным хором «Гармония». В 2019 году Владимир Мгерян проводил в Гатчине мастер-класс для хоровых дирижеров и композиторов в рамках «Хоровой лаборатории. XXI век».

По словам Владимира, такое достаточно необычное направление в музыке было выбрано им неслучайно.

- По образованию я — дирижер-хоровик, - говорит он. - Жанр а капелла знаком мне очень давно. Но когда мы учились, мы просто пели хоровую музыку и не знали, что можно делать еще и битбокс — голосовую имитацию барабанов и некоторых других инструментов. И только потом, когда я познакомился с этим жанром поближе, я понял, что в нем тоже можно делать интересные вещи.

Коллектив «PLUSFIVE a cappella group» существует уже шесть лет. В его составе — профессиональные дирижеры-хоровики, барабанщики. Как говорит Владимир, для исполнения битбокса, в первую очередь, важен не столько голос, сколько внутреннее чувство времени и ритма. Состав коллектива периодически меняется, в группу приходят люди с разными тембрами голоса, но проходит месяц репетиций, и все голоса гармонично сливаются в единое целое.

Давно уже замечено, что у подобного многоголосья есть удивительные «побочные» эффекты.

- Если каждый из исполнителей точно попадает в нужную ноту, во время пения возникают обертоны - звуки на октаву выше, - говорит Владимир. - Мы их слышим, но не понимаем, откуда они и почему. Наверное, поэтому хорошее исполнение а капелла завораживает, причем не только слушателя, но и самих исполнителей.

В основе репертуара «PLUSFIVE a cappella group» – в основном, шлягеры – от «Битлз» до современных композиций.

- Наша миссия — сделать жанр а капелла популярным, потому что в России, в отличие от других стран, он пока мало известен, - говорит музыкант. - Наша аудитория — очень разные люди, среди которых и наши ровесники, и дети, и пожилые люди. К нам на концерты приходит и очень много подростков, которые тоже что-то в этом находят. Мы стараемся порадовать всех наших слушателей.

Каждый концерт группы не похож на другой, благодаря импровизации исполнителей. В паузах между четко разыгранными музыкальными номерами музыканты устраивают настоящий спонтанный конферанс, что создает особую, очень непринужденную атмосферу в зрительном зале. Как говорит Владимир, зал во время таких концертов может стать одной большой семьей, где люди сопереживают друг другу, вместе шутят, смеются и радуются.

- Для нас самое главное, чтобы люди ушли с нашего концерта счастливыми и знакомыми друг с другом, - признается Владимир. - Ну и, конечно, чтобы им захотелось еще раз прийти на наш концерт...

И у «PLUSFIVE» это действительно получается. Музыканты активно выступают не только в Санкт-Петербурге, но и гастролируют по России, участвуют в больших музыкальных и театрализованных шоу, занимают призовые места в весьма престижных конкурсах а капелла. Так, например, в 2018 году группа очень успешно выступила на крупнейшем международном фестивале-конкурсе «Московская Весна A Cappella», заслужив самую высокую награду среди ансамблей России и стран СНГ.

Напоминаем, большой полуторачасовой концерт «PLUSFIVE a cappella group» под озорным названием «Тишины не будет!» пройдет в Гатчинском Центре юных 15 февраля (в 19.00). В программу концерта войдут популярные композиции самых разных жанров. Приходите знакомиться!



