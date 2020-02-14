Глава администрации Людмила Нещадим посетила Кобринское поселение

В пос. Кобринское глава администрации познакомилась с производством соусов «Бастион». В штате предприятия - 77 человек. Средняя заработная плата составляет 45 тысяч рублей. Директор предприятия Виктор Володин представил линию, которая производит 15 тонн продукции в смену. Ассортимент продукции насчитывает семь видов соусов и представлен в сетевых магазинах.

Также Людмила Нещадим побывала в учреждениях образования – детском саду № 39 и Кобринской основной общеобразовательной школе. По информации комитета образования Гатчинского района, школа включена в программу «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2022 гг.», сейчас выполняется актуализация смет.

В АНО «Медико-социальный центр» оказываются услуги социального обслуживания в стационарной форме с временным и постоянным проживанием. Экскурсию по центру провел руководитель организации Владимир Масычев.

Кроме того, Людмила Нещадим посетила Центр культуры Кобринского поселения. В Доме культуры работают семь клубных формирований, проводится более полусотни мероприятий в год, которые посещает свыше трех тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.