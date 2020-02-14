Глава администрации Людмила Нещадим посетила Кобринское поселение

В пос.
Кобринское глава администрации познакомилась с производством соусов «Бастион».
В штате предприятия - 77 человек. Средняя заработная плата составляет 45 тысяч рублей.
Директор предприятия Виктор Володин представил линию, которая производит 15
тонн продукции в смену. Ассортимент продукции насчитывает семь видов соусов и
представлен в сетевых магазинах.
Также
Людмила Нещадим побывала в учреждениях образования – детском саду № 39 и
Кобринской основной общеобразовательной школе. По информации комитета
образования Гатчинского района, школа включена в программу «Комплексное
развитие сельских территорий на 2020-2022 гг.», сейчас выполняется актуализация
смет.
В АНО
«Медико-социальный центр» оказываются услуги социального обслуживания в
стационарной форме с временным и постоянным проживанием. Экскурсию по центру
провел руководитель организации Владимир Масычев.
Кроме
того, Людмила Нещадим посетила Центр культуры Кобринского поселения. В Доме
культуры работают семь клубных формирований, проводится более полусотни
мероприятий в год, которые посещает свыше трех тысяч человек, сообщает
пресс-служба администрации Гатчинского района.