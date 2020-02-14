«Край любимый» Валерии Васильевой

«Край любимый» Валерии Васильевой

В библиотеке-филиале №1 г. Гатчины, которая расположена в Мариенбурге, открылась выставка картин «Край любимый» художника-пейзажиста из города Луги Валерии Васильевой.

Рубрики : Культура     14 Feb 2020

Город Лугу называют Северным Крымом, и Валерия прекрасно изобразила на своих холстах красоту природы, которая окружает этот прекрасный край. 

Валерия Васильева окончила художественную школу, затем Российский педагогический университет им. Герцена. Много лет училась в персональной творческой мастерской В.М. Рычкова Санкт-Петербургского Союза художников по профессиональной программе «Композиция картины, живопись и рисунок». Её учителями были заслуженные художники С.А. Юдин и В.М. Рычков.

Уже почти 30 лет Валерия является руководителем детской изостудии в школе. Много лет участвует в районных и областных выставках. Проходят и ее персональные выставки на разных площадках города Луги. Ее работы выставлялись на тематических выставках в Лужском историко-краеведческом музее. Также Валерия является иллюстратором книги «Были и легенды Полужья» (автор – И.Л. Голубева). Её работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Выставка в гатчинской библиотеке продлится до 30 марта, адрес: Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д.1а.


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