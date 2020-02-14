«Край любимый» Валерии Васильевой

Город Лугу называют
Северным Крымом, и Валерия прекрасно изобразила на своих холстах красоту
природы, которая окружает этот прекрасный край.
Валерия Васильева
окончила художественную школу, затем Российский педагогический университет им.
Герцена. Много лет училась в персональной творческой мастерской В.М. Рычкова
Санкт-Петербургского Союза художников по профессиональной программе «Композиция
картины, живопись и рисунок». Её учителями были заслуженные художники С.А. Юдин
и В.М. Рычков.
Уже почти 30 лет Валерия
является руководителем детской изостудии в школе. Много лет участвует в
районных и областных выставках. Проходят и ее персональные выставки на разных
площадках города Луги. Ее работы выставлялись на тематических выставках в
Лужском историко-краеведческом музее. Также Валерия является иллюстратором
книги «Были и легенды Полужья» (автор – И.Л. Голубева). Её работы находятся в
частных коллекциях России и за рубежом.
Выставка в гатчинской
библиотеке продлится до 30 марта, адрес: Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии,
д.1а.