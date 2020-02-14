«Край любимый» Валерии Васильевой

Город Лугу называют Северным Крымом, и Валерия прекрасно изобразила на своих холстах красоту природы, которая окружает этот прекрасный край.

Валерия Васильева окончила художественную школу, затем Российский педагогический университет им. Герцена. Много лет училась в персональной творческой мастерской В.М. Рычкова Санкт-Петербургского Союза художников по профессиональной программе «Композиция картины, живопись и рисунок». Её учителями были заслуженные художники С.А. Юдин и В.М. Рычков.

Уже почти 30 лет Валерия является руководителем детской изостудии в школе. Много лет участвует в районных и областных выставках. Проходят и ее персональные выставки на разных площадках города Луги. Ее работы выставлялись на тематических выставках в Лужском историко-краеведческом музее. Также Валерия является иллюстратором книги «Были и легенды Полужья» (автор – И.Л. Голубева). Её работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Выставка в гатчинской библиотеке продлится до 30 марта, адрес: Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д.1а.



