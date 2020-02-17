Митинг проходил в сквере у гатчинского военкомата и был настолько многолюден, что те, кому не хватило место на площадке у памятника, стояли за оградой вдоль улицы Киргетова.

Почтить память боевых товарищей и земляков, с честью исполнивший воинский долг за пределами Родины, пришли ветераны боевых действий и миротворческих миссий, родственники погибших воинов, общественность и руководство района.

- В истории нашей страны очень много героических страниц и есть особая страница, которую писали вы по воле долга, потому что так сказала страна, - сказала, обращаясь к участникам митинга, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Мы чтим память об этих событиях и о подвиге наших земляков. Гатчина потеряла 24 своих земляка. Мы помним каждого из этих ребят.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко вспомнил, как отсюда, от здания военкомата, уходили ребята на Чеченскую войну, выразил слова благодарности всем, кто с честью выполнил своей долг перед Родиной, а матерям – за достойное воспитание детей.

- На территории Ленинградской области проживает более 19 тысяч участников боевых действий. Это целая дивизия! И них 2880 человек - это ветераны Афганской войны, - напомнил воин-интернационалист, председатель Ленинградской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергей Трунов. – Эти граждане являются золотым фондом нашей Родины, которых власти должны беречь также, как сейчас берегут ветеранов Великой Отечественной войны. Наступает великая дата – 75-летие освобождение мира от фашистских захватчиков. Накануне Дня Победы, 8 мая 2008 года, мы открывали этот памятник. Когда гранитный камень привезли сюда, он весил 28 тонн. Сейчас его вес - 21 тонна. Представляете, какая это была работа, сколько скульпторы стесали, чтобы получить такой величественный монумент. Сколько лет прошло с тех пор! Теперь в памятные даты мы сбираемся здесь, чтобы не забывались эти страницы истории, чтобы вспомнить погибших, и, если нужно, протянуть руку помощи товарищам. Желаю всем здоровья, и чтоб мы виделись с вами чаще и по хорошим поводам!

На митинге также выступила вдова майора Николая Антоновича - Галина Антонович, генерал-полковник Анатолий Зайцев и участник боевых действий Иван Жолобов. Он очень проникновенно прочитал свое стихотворение «Афганский синдром».

После митинга гатчинцы возложили венки и цветы к памятнику. Затем воины-интернационалисты продолжили дружеское общение в музее истории города Гатчины.