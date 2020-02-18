Гатчинский район готовится к Всероссийской переписи населения

Начальник отдела государственной статистики в городе Гатчине Галина Рыбакова рассказала, что в прошлом году была завершена работа по сбору актуальной информации, уточнены списки домов и проживающих в них.

«Осенью 2019 года был проведен регистраторский обход для актуализации списков адресов и карт. Ленинградская область вошла в число регионов, где в рамках пилотного проекта при обходе использовались планшетные компьютеры для внесения данных. По Гатчинскому району был сформирован 71 регистраторский участок. В списки для актуализации адресов было включено 56 тысяч объектов, в актуализированный список вошло 53 тысячи объектов», - сказала Галина Рыбакова.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Председатель комиссии, заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике Илья Носков обозначил основные мероприятия в рамках подготовки к переписи. Совместно с органами статистики предстоит решить ряд задач: провести набор переписного персонала, организовать и обустроить охраняемые помещения для работы переписного персонала, актуализировать информацию о вводимом в эксплуатацию жилье и количестве проживающих, обеспечить населенные пункты аншлагами и указателями, провести мероприятия, обеспечивающие участие населения в Интернет-переписи на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Особое внимание было уделено вопросам информационно-разъяснительной работы, которая направлена на формирование у жителей Гатчинского района осведомленности о проведении переписи. Так, на федеральном уровне создан медиаофис, запущен сайт strana2020.ru. Информация о подготовке к переписи также размещается на официальных сайтах администраций городских и сельских поселений, в СМИ и социальных сетях.



