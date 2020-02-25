Пьяные школьницы стали жертвой насильников

17-го февраля в полицию поступило заявление от матери восьмиклассницы одной из школ Гатчинского района. Ей стало известно, что прошлым летом 28-летний мужчина, будучи пьян, изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Девочка тоже находилась в состоянии опьянения и не могла оказать должного сопротивления. Подозреваемый – не работающий, ранее судимый Алексей М. арестован.

В тот же день в полицию обратилась жительница Коммунара – с заявлением об изнасиловании девятиклассницы. По словам заявительницы, местный житель – 42-летний Дмитрий П., ранее судимый, воспользовался беспомощным состоянием 16-летней девочки, находившейся в нетрезвом состоянии, и неоднократно изнасиловал.

Гражданин П. находится под арестом. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 131 УК РФ: изнасилование несовершеннолетней.