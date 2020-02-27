КТ-аппарат отремонтирован, а МРТ «на карантине»

«Появилась информация, что в Гатчинской больнице сломался аппарат МРТ, и томограмму не сделать. Всех больных сейчас везут в Тосно, а там население в несколько раз меньше и отделения маленькие, - пишут нам читатели. - Многие пациенты не успевают даже на скорой попасть вовремя, и не могут быть приняты врачами, на которых теперь два района. Инсульт или ДТП с тяжкими последствиями, да и инфаркт становятся приговором пациенту. Как быстро починят или купят новый аппарат? От этого зависит жизнь людей в прямом смысле слова».

Мы попросили прокомментировать ситуацию в Гатчинской КМБ. И вот какой ответ получили:

«Аппарата МРТ в Гатчинской КМБ нет. МРТ-аппарат установлен в перинатальном центре, который является подразделением Ленинградской областной клинической больницы. На сегодняшний день перинатальный центр закрыт на карантин.

Пациентам с инсультом, инфарктом, последствиями ДТП выполняется не МРТ-исследование, а томография. Она проводится на компьютерном томографе (КТ). КТ действительно находился на ремонте с пятницы, 21 февраля, по среду, 26 февраля. Поэтому часть пациентов направлялись на КТ-исследование в Тосненскую районную больницу. В Гатчинской КМБ неврологическое отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) (42 койки), кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии (55 коек) и травматолого-ортопедическое отделение (50 коек) работали в указанный период и продолжают работать с полной загрузкой. С 26 февраля КТ-аппарат в Гатчинской КМБ также работает на полную мощность».