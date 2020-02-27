КТ-аппарат отремонтирован, а МРТ «на карантине»

В редакцию «Гатчинской правды» обратились гатчинцы, взволнованные новостью о том, что в Гатчинской КМБ не сделать ни МРТ, ни КТ – аппараты сломались.
«Появилась
информация, что в Гатчинской больнице сломался аппарат МРТ, и томограмму не
сделать. Всех больных сейчас везут в Тосно, а там население в несколько раз
меньше и отделения маленькие, - пишут нам читатели. - Многие пациенты не
успевают даже на скорой попасть вовремя, и не могут быть приняты врачами, на
которых теперь два района. Инсульт или ДТП с тяжкими последствиями, да и
инфаркт становятся приговором пациенту. Как быстро починят или купят новый
аппарат? От этого зависит жизнь людей в прямом смысле слова».
Мы
попросили прокомментировать ситуацию в Гатчинской КМБ. И вот какой ответ
получили:
«Аппарата
МРТ в Гатчинской КМБ нет. МРТ-аппарат установлен в перинатальном центре,
который является подразделением Ленинградской областной клинической больницы.
На сегодняшний день перинатальный центр закрыт на карантин.
Пациентам
с инсультом, инфарктом, последствиями ДТП выполняется не МРТ-исследование, а
томография. Она проводится на компьютерном томографе (КТ). КТ действительно
находился на ремонте с пятницы, 21 февраля, по среду, 26 февраля. Поэтому часть
пациентов направлялись на КТ-исследование в Тосненскую районную больницу. В
Гатчинской КМБ неврологическое отделение для пациентов с острым нарушением
мозгового кровообращения (ОНМК) (42 койки), кардиологическое отделение с
палатой реанимации и интенсивной терапии (55 коек) и
травматолого-ортопедическое отделение (50 коек) работали в указанный период и
продолжают работать с полной загрузкой. С 26 февраля КТ-аппарат в Гатчинской
КМБ также работает на полную мощность».
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