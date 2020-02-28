Пенсионер-рецидивист

Прошлым летом в середине августа в дежурной части Сиверского отдела полиции раздался телефонный звонок: местный житель сообщал, что нашел труп мужчины в заброшенном здании на территории Лесхоза. Судя по состоянию, тело пролежало не один день. Следственно-оперативная группа, прибывшая по указанному адресу – в заброшенное общежитие на Заводской улице – обнаружила на втором этаже деревянного дома мужской труп с гнилостными изменениями. На вид усопшему было лет пятьдесят-сорок, одет в черно-белый свитер и камуфляжную куртку. Уже при первичном осмотре стала очевидна насильственная смерть: на теле – резаные раны, на темени – ушибленные. Труп направили в морг и стали устанавливать личность и причину смерти.

Вскрытие показало, что погибший получил колото-резаную рану живота с повреждением тонкой кишки и кровоизлиянием в брюшную полость, две колото-резаные раны около челюсти, пять ушибленных ран головы. Следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ: убийство.

Уже на следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан сиверский пенсионер – 60-летний Сергей К., ранее судимый за убийство. Запираться он не стал и чистосердечно поведал о событиях того злополучного дня.

Начиналось все банально. Августовским вечером недалеко от железнодорожной станции гражданин К. встретил своих знакомых, и они все втроем пошли сдавать металл. Потом он повел приятелей к себе – распивать спиртное. Дома в деревне Старосиверской его ждала сожительница и еще один собутыльник. Сели пить впятером. В ходе застолья один из гостей начал оказывать знаки внимания хозяйке, чем вызвал ревность ее сожителя. Возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Гость взял бутылку со спиртом – 0,7 литра и попытался ударить хозяина по голове. Тогда тот, опасаясь за сохранность своего здоровья, схватил со стола кухонный нож и нанес противнику один удар в живот слева, а также два удара в шею. С этими ранениями мужчина вышел на улицу…

Как рассказал впоследствии один из свидетелей, он тогда пошел следом за раненым – покурить. Тот лежал на траве рядом с домом. Он предложил вызвать ему «скорую», но мужчина отказался. Через некоторое время они вернулись обратно в дом, и возлияния продолжились, несмотря на рану в животе. Однако между хозяином дома и раненным собутыльником опять произошел конфликт. На этот раз хозяин достал из шкафа пассатижи и несколько раз ударил противника по голове. Их стали разнимать, растаскивать в разные стороны, отбирать пассатижи. У раненого появилась кровь на шее, и он ушел из дома. Через некоторое время все тот же свидетель, выйдя на улицу, снова нашел его на траве. Мужчине было плохо, но от вызова «скорой» он опять отказался. Тогда собутыльник предложил довести его до дома. Несчастный объяснил, что живет где-то в лесхозе, в большом деревянном доме. И они отправились туда. Однако, пройдя метров двадцать, раненый сказал, что не может дальше идти – у него болит живот. Провожатый оставил его сидеть на обочине, а сам пошел в магазин. Когда он вернулся, его спутника на месте уже не было. Впоследствии на допросе этот свидетель смутно припоминал, что, возможно, приходил той ночью к раненому домой – делать укол обезболивающего. Никакой другой помощи человеку с ножевым ранением в живот оказано не было – он же отказался от вызова «скорой»… Кроме того, ни сам подозреваемый, ни свидетели не исключали того, что пострадавший в ходе драки получил еще один удар ножом – в спину. Поскольку гражданин К. был в тот вечер очень агрессивным.

По словам знакомых, убитый в последнее время жил в заброшенном общежитии на территории лесхоза, там собутыльники его и навещали – вместе распивали спиртное, когда деньги были. Один из этих товарищей и обнаружил труп: как-то утром после долгого перерыва он решил навестить сопитуху, чтобы выпить с ним. Поднялся к нему в комнату – а тот мертвый. Лежит на спине на полу, в стадии гнилостных изменений, вокруг вьются мухи. И запах… Мужчина труп разглядывать не стал, а выбежал вон и пошел звонить в полицию.

Судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть пострадавшего могла наступить в ту же ночь, когда были нанесены травмы. Так, экспертиза обнаружила у погибшего колото-резаные раны нижней челюсти и поясничной области с кровоизлияниями в мягкие ткани, а также проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки с повреждением брыжейки тонкой кишки и кровоизлиянием в брюшную полость, которое без оказания медицинской помощи практически всегда приводит к смерти от острой массивной кровопотери. Кроме того, на голове убитого нашли пять ушибленных ран.

Все повреждения были причинены в относительно короткий промежуток времени. Наличие этих ран не исключает, что пострадавший мог самостоятельно передвигаться – пока не потерял сознание в связи с большой потерей крови.

При судебно-химическом исследовании в крови погибшего был обнаружен этиловый спирт – 0,6 %. Однако это может быть вызвано гнилостными изменениями и не свидетельствует о его нетрезвом состоянии в момент смерти.

В доме у гражданина К. провели обыск и изъяли пассатижи и кухонный нож со следами крови погибшего. Ему предъявили обвинение в убийстве, заключили под стражу и отправили в СИЗО. Место для гражданина К. привычное: в 2010 году он был осужден к девяти годам лишения свободы за убийство и вышел, отбыв срок, в конце 2018-го.

Сергей К. не женат, образование имеет среднее. На учетах нигде не состоит, психическим расстройством не страдает. Зато обнаруживает признаки зависимости от алкоголя второй стадии. Преступление совершил в состоянии простого – не паталогического – алкогольного опьянения. Мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

О смерти своего приятеля Сергей К. узнал от полицейских. За десять дней, пока тело убитого лежало в заброшенном доме, его участью никто не поинтересовался: ни собутыльники – свидетели ссоры и драки, ни дама сердца гражданина К., из-за которой и разгорелся сыр-бор, ни сам убийца.

В качестве смягчающего обстоятельства может послужить явка с повинной, которую обвиняемый изъявил желание оформить. Отягчает дело рецидив преступлений – очередное убийство, спустя год после освобождения, и состояние алкогольного опьянения, в котором было совершено деяние.

Дело в отношении гражданина К. было окончено производством и направлено в суд, который и решит участь пенсионера-рецидивиста.

По информации старшего следователя следственного отдела по г. Гатчине Л.Ю. Лунёвой