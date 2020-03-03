Разбойник-наставник

25-го февраля в полицию обратился 37-летний житель Аэродрома. Накануне ночью трое неизвестных преступников напали на него в подъезде дома на улице Авиатриссы Зверевой. Мужчина получил удар в лицо, отчего ненадолго потерял сознание. Злоумышленники тем временем обыскали его карманы и стащили рюкзак, деньги, мобильный телефон и паспорт, после чего скрылись с места преступления.

В тот же день в ходе работы по горячим следам сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали двоих из нападавших: 19-летнего Василия П. и 16-летнего Вадима А. Местонахождение третьего подозреваемого – ранее судимого 28-летнего Алексея А. – устанавливается. Подросток отпущен под подписку о невыезде, его старший подельник арестован.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Как было установлено следствием, арестованный 19-летний Василий П. причастен и к другому разбойному нападению. 23-го февраля, ночью, на Красноармейском проспекте вдвоем с подельником они напали на прохожего: ударили в лицо и распылили газ из баллончика. Нанесли несколько ударов по голове и похитили из кармана мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей и ключи от дома. В тот раз в роли подельника гражданина П. выступил 15-летний житель Гатчины. С него взята подписка о невыезде.