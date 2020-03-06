Ленинградцев ждут в команде Лидеров России

До 16 марта жители Ленинградской области в возрасте от 21 года до 55 лет, желающие заниматься общественно-политической деятельностью и имеющие среднее профессиональное или законченное высшее образование, могут успеть зарегистрироваться в качестве участников проекта и получить шанс войти в число высокопрофессиональных управленческих кадров России.

Конкурс, направленный на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности, стартовал 25 февраля. На сегодняшний день количество заявок уже превысило 20 тысяч. Заявки поступили из всех 8 федеральных округов, из каждого субъекта России.

Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной информацией о проекте вы можете на сайте политическиелидеры.рф.