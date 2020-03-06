Ленинградцев ждут в команде Лидеров России

До 16 марта жители
Ленинградской области в возрасте от 21 года до 55 лет, желающие заниматься
общественно-политической деятельностью и имеющие среднее профессиональное или
законченное высшее образование, могут успеть зарегистрироваться в качестве
участников проекта и получить шанс войти в число высокопрофессиональных
управленческих кадров России.
Конкурс, направленный на
выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и
мотивацией для законотворческой деятельности, стартовал 25 февраля. На
сегодняшний день количество заявок уже превысило 20 тысяч. Заявки поступили из
всех 8 федеральных округов, из каждого субъекта России.
Зарегистрироваться и
ознакомиться с подробной информацией о проекте вы можете на сайте
политическиелидеры.рф.