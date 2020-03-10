Команда Гатчины увезла «Кубок Урала»

Наши спортсмены завоевали
первое общекомандное место. В индивидуальном зачете Виктор Жуков и Людмила
Гаршина стали лучшими на дистанции 2 км в категории B1, Тамара Олиниченко
заняла второе место на дистанции 2 км в категории B2.
В феврале команда Гатчинского отделения Всероссийского Общества слепых приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам на «Кубок Урала» среди инвалидов по зрению.
Наши спортсмены завоевали
первое общекомандное место. В индивидуальном зачете Виктор Жуков и Людмила
Гаршина стали лучшими на дистанции 2 км в категории B1, Тамара Олиниченко
заняла второе место на дистанции 2 км в категории B2.
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