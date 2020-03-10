Команда Гатчины увезла «Кубок Урала»

Команда Гатчины увезла «Кубок Урала»

В феврале команда Гатчинского отделения Всероссийского Общества слепых приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам на «Кубок Урала» среди инвалидов по зрению.

Рубрики : Спорт     10 Mar 2020

Наши спортсмены завоевали первое общекомандное место. В индивидуальном зачете Виктор Жуков и Людмила Гаршина стали лучшими на дистанции 2 км в категории B1, Тамара Олиниченко заняла второе место на дистанции 2 км в категории B2.

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