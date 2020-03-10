Команда Гатчины увезла «Кубок Урала»

Наши спортсмены завоевали первое общекомандное место. В индивидуальном зачете Виктор Жуков и Людмила Гаршина стали лучшими на дистанции 2 км в категории B1, Тамара Олиниченко заняла второе место на дистанции 2 км в категории B2.