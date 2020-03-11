Родители выпускников сдали экзамен по истории

Всероссийская акция «Единый день ЕГЭ для родителей» прошла 26-27 февраля в 22 пунктах проведения экзаменов во всех муниципальных районах Ленинградской области. Всего в ней приняли участие 1504 человека. Акция была посвящена Году памяти и славы, поэтому участникам предлагалось сдать экзамен по истории России.

Главная цель акции - показать, что государственная итоговая аттестация представляет собой четко организованный процесс с понятными и выполнимыми заданиями. Также она призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Экзамен по истории для родителей показал: разместившийся в Гатчинской школе №8 пункт проведения экзаменов (ППЭ-17) готов к приему настоящих выпускников полностью. Пришедшим на экзамен родителям было предложено пройти всю процедуру ЕГЭ во всех тонкостях.

- Важно, чтобы родители полностью погрузились в процедуру проведения ЕГЭ, поэтому для них полностью воссоздана атмосфера экзамена, - говорит руководитель пункта проведения экзамена Ольга Михайлова.

При входе в школу родители оставили свои вещи в гардеробе, миновали рамку металлодетектора и прошли регистрацию с распределением в аудитории. В этом году сдать экзамен пришли 39 человек. После регистрации экзаменующихся провели в актовый зал, где их ждала встреча с администрацией школы и представителями экзаменационной группы.

Приветствуя родителей, директор школы №8 Янина Алексеевна Безродная разъяснила им организационные моменты экзамена и рассказала, как проходит процедура проведения ЕГЭ в 2020 году. Школьный психолог дала советы, как подготовить ребенка к экзамену психологически. Затем организаторы экзамена провели родителей к экзаменационным аудиториям, где они, сверившись со списками участников ЕГЭ на дверях, заняли свои места за партами. Как и положено, каждый принес с собой только то, что разрешено и необходимо для экзамена - паспорт и черную гелевую ручку.

Родители прошли последний инструктаж, после чего экзаменатор у них на глазах распечатал контрольные измерительные материалы (КИМ) для экзамена. Такая практика передачи КИМ экзаменующимся проводится в России уже второй год. Если раньше на ППЭ эти материалы получали уже в готовом виде, распечатанными и в индивидуальных конвертах, то теперь печать происходит тут же, в экзаменационной аудитории, на скоростном принтере.

Получив материалы, родители занялись оформлением регистрационных бланков, после чего началась работа над КИМами. Как объяснили экзаменаторы, эта версия ЕГЭ разработана специально для родителей. Экзамен по истории, проходящий в виде деловой игры, длился всего сорок минут, из которых существенная часть ушла на оформление бланков. Со школьниками, кстати, эту процедуру отрабатывают очень тщательно, чтобы ребята прошли ее быстро и без всяких затруднений.

Выполнив задания, родители сдали материалы экзамена, которые сразу же были переданы в штаб ППЭ №17. Здесь их быстро отсканируют технические специалисты, чтобы оперативно передать в Центр обработки информации.

- В первую очередь, этот экзамен важен, конечно, для родителей, - считает учитель математики Надежда Ивановна Коноплёва. - Им надо обязательно подышать этой атмосферой, чтобы знать, к чему готовить своего ребенка. Ведь когда дети садятся за парты, у них минут пятнадцать трясутся руки. Они очень волнуются, даже если хорошо подготовлены. Когда мама сама пройдет через это, она уже совсем по-другому будет относиться к происходящему и наверняка сможет дать своему ребенку дельный совет перед экзаменом.

- Волноваться нечего, - уверен учитель русского языка и литературы Александр Игоревич Экштейн. - На самом деле дети очень хорошо подготовлены к экзамену психологически. Пробные полноформатные ЕГЭ у нас идут с 10 класса, и на государственный экзамен дети приходят вполне спокойно.

Своим мнением поделились и родители выпускников, пришедшие на экзамен.

- Я хотела увидеть, как это бывает, и как это воспринимается глазами ребенка, - говорит Ольга, мама одиннадцатиклассника. - Ничего страшного в этом экзамене нет. Главное — быть уверенным в своих знаниях. Мы, как родители, переживаем, конечно, но ребенку этого показывать нельзя.

- Чтобы понять ребенка, надо действительно в какой-то мере ознакомиться с процедурой экзамена, - уверена мама девятиклассника Оксана. - Если ребенок готовится к экзамену, он должен пройти достаточно спокойно. Если же нет — это может стать большим стрессом для него.

Как рассказала начальник сектора государственной итоговой аттестации при администрации Гатчинского района Елена Тиханова, в 2020 году ЕГЭ в Гатчинском районе будут сдавать в пяти пунктах проведения экзаменов.

- В будущем году мы планируем открыть еще один ППЭ в Гатчине, на базе школы №7, потому что количество выпускников у нас с каждым годом ощутимо растет, - говорит Елена Васильевна. - В этом году на экзамены ЕГЭ записалось 687 будущих выпускников 2020 года и 102 выпускника прошлых лет. Девятиклассников, сдающих ОГЭ, в этом году 1992 человека.



