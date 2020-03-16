Много нового узнали и дети, и сотрудники дошкольного учреждения. Конечно, в образовательной программе всегда присутствуют правила безопасности, но встречи с настоящими героями, в чьи ежедневные обязанности входит спасение человеческих жизней, мы ждали с нетерпением.

Само здание пожарно-спасательной части радует глаз идеальной чистотой и порядком на территории. Нас тепло встретили капитан внутренней службы А.К. Курбанов, сержанты П.А. Чудинов и А.А. Григорьев, за что мы выражаем им свою особую благодарность! Они сразу завладели сердцами и вниманием наших воспитанников. Было видно, как серьёзно и в то же время душевно отнеслись профессионалы к дошколятам. Ребята были впечатлены их тёмно-синей формой с погонами.

Наши воспитанники познакомились с историей пожарной охраны, методами тушения пожаров и правилами безопасности. Узнали, как устроена пожарно-спасательная часть, как работает, убедились, что это сложный механизм. Особый восторг у наших воспитанников вызвала спецтехника - огромные пожарные машины, в которые под присмотром двух наших экскурсоводов было даже разрешено забраться.

Отметим, что вся группа наших путешественников, один за другим, побывала в кабине пожарной машины – их на руках туда поднимали спасатели! Сомнений не осталось – вот они, настоящие супергерои, настоящие богатыри, про которых дети узнают из народных сказок и которыми так гордится земля русская. Человек-паук не придёт нам на помощь, как не зови, просто не доберётся из своего далёкого Нью-Йорка. А вот наши огнеборцы-спасатели всегда на чеку! Всегда готовы всех спасти, даже ценой собственной жизни!

Нашему восторгу не было предела: нам разрешили примерить головные уборы спасателей и сверкающий защитный костюм, используемый при тушении горючих материалов. Сами герои-профессионалы надевают свою форму всего за одну минуту!

Не только мальчики, что вполне предсказуемо, но и девочки были восхищены этой профессией, хотя еще и не знают о ее огромной ответственности.

Мы получили приглашение еще раз посетить пожарно-спасательную часть летом. Нам обещали «курс стрельбы из брандспойта», который мы ни за что не хотим пропустить!

Выражаем благодарность за помощь в организации профессионально-ориентированной экскурсии Арсену Курбановичу Курбанову и всему личному составу ПСЧ № 43.

Татьяна Тиньгаева,

заместитель заведующей детским садом