Много нового узнали и
дети, и сотрудники дошкольного учреждения. Конечно, в образовательной программе
всегда присутствуют правила безопасности, но встречи с настоящими героями, в
чьи ежедневные обязанности входит спасение человеческих жизней, мы ждали с
нетерпением.
Само здание
пожарно-спасательной части радует глаз идеальной чистотой и порядком на
территории. Нас тепло встретили капитан внутренней службы А.К. Курбанов,
сержанты П.А. Чудинов и А.А. Григорьев, за что мы выражаем им свою особую
благодарность! Они сразу завладели сердцами и вниманием наших воспитанников.
Было видно, как серьёзно и в то же время душевно отнеслись профессионалы к
дошколятам. Ребята были впечатлены их тёмно-синей формой с погонами.
Наши воспитанники
познакомились с историей пожарной охраны, методами тушения пожаров и правилами безопасности.
Узнали, как устроена пожарно-спасательная часть, как работает, убедились, что
это сложный механизм. Особый восторг у наших воспитанников вызвала спецтехника
- огромные пожарные машины, в которые под присмотром двух наших экскурсоводов
было даже разрешено забраться.
Отметим, что вся группа
наших путешественников, один за другим, побывала в кабине пожарной машины – их
на руках туда поднимали спасатели! Сомнений не осталось – вот они, настоящие
супергерои, настоящие богатыри, про которых дети узнают из народных сказок и
которыми так гордится земля русская. Человек-паук не придёт нам на помощь, как
не зови, просто не доберётся из своего далёкого Нью-Йорка. А вот наши
огнеборцы-спасатели всегда на чеку! Всегда готовы всех спасти, даже ценой собственной
жизни!
Нашему восторгу не было
предела: нам разрешили примерить головные уборы спасателей и сверкающий
защитный костюм, используемый при тушении горючих материалов. Сами
герои-профессионалы надевают свою форму всего за одну минуту!
Не только мальчики, что
вполне предсказуемо, но и девочки были восхищены этой профессией, хотя еще и не
знают о ее огромной ответственности.
Мы получили приглашение
еще раз посетить пожарно-спасательную часть летом. Нам обещали «курс стрельбы
из брандспойта», который мы ни за что не хотим пропустить!
Выражаем благодарность за
помощь в организации профессионально-ориентированной экскурсии Арсену
Курбановичу Курбанову и всему личному составу ПСЧ № 43.
Татьяна Тиньгаева,
заместитель заведующей
детским садом