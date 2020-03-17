Нашли вора, похитившего Шанель

В феврале в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от местной жительницы: на Пионерской улице у нее украли таксу – стандартную, длинношерстную, рыже-коричневого окраса, кличка – Коко Шанель. Стоит собачка 20 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В итоге в ходе оперативно-розыскных мероприятий 13-го марта сотрудники коммунарского уголовного розыска нашли вора. В краже полностью изобличен уроженец Молдавии 41-летний гражданин К., проживающий в Коммунаре на Пионерской улице, не работает, не судим.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Таксу вернули хозяйке.