Нашли вора, похитившего Шанель

В феврале в Коммунарский отдел полиции поступило заявление
от местной жительницы: на Пионерской улице у нее украли таксу – стандартную,
длинношерстную, рыже-коричневого окраса, кличка – Коко Шанель. Стоит собачка 20
тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В итоге в
ходе оперативно-розыскных мероприятий 13-го марта сотрудники коммунарского
уголовного розыска нашли вора. В краже полностью изобличен уроженец Молдавии
41-летний гражданин К., проживающий в Коммунаре на Пионерской улице, не
работает, не судим.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде. Таксу вернули хозяйке.