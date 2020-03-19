С Днём моряка-подводника!

В этот день мы вспоминаем
исторические вехи подводного флота, дабы отдать дань уважения одной из самых
опасных профессий – моряка-подводника.
Праздник приурочен к
указу императора Николая II от 19 марта 1906 года «О включении в классификацию
судов военного флота подводных лодок». День моряка-подводника в настоящее время
учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года.
Вся история подводного
флота России – это совокупность событий, связанных с возникновением и развитием
подводного флота в Российской империи, СССР и Российской Федерации. Прототип
подводной лодки, которая могла использоваться по прямому назначению, был создан
в России в 1834 году Карлом Андреевичем Шильдером. В период Первой мировой
войны Российский подводный флот совершил 78 боевых походов, уничтожив два
крейсера и 16 транспортных судов противника. В годы Советской власти
совершенствовались проекты подводных лодок. Героизм советских подводников в
годы Великой Отечественной войны внес значительный вклад в Победу над
фашистской Германией.
В послевоенные годы
появился новый вид подводных лодок с атомными энергетическими установками.
Началась новая эпоха освоения мирового океана. Развивался и подводный флот
иностранных государств. Начался период так называемой «холодной войны на море».
Советский подводный флот в этих условиях оказался на высоте, ему принадлежат
рекорды по тоннажу подводных лодок, глубине погружения, использования
уникального вооружения. Моряки-подводники послевоенных лет не посрамили славы
отцов и дедов, с честью выполняли нелегкие и ответственные задачи.
В настоящее время
подводный флот России становится более совершенным, более мощным, благодаря
неустанной заботе государства об этих мужественных людях, благодаря
непрекращающемуся научно-техническому прогрессу. И мы с гордостью можем
утверждать, что сегодня имеем самые мощные, самые совершенные подводные лодки
как с атомными, так и с неатомными энергетическими установками. Мы гордимся
новым поколением подводников, которые доказали свой профессионализм, нанеся
ракетные удары по террористическим базам в Сирии.
Город воинской славы
Гатчина напрямую связан с подводным флотом, здесь работает ряд предприятий,
выполняющих государственные заказы судостроительных заводов. Город Гатчина в
меру «морской город». В самом городе и Гатчинском районе проживает несколько
сотен отставных моряков-подводников, которые объединяют свои усилия по
сохранению памяти о предках и воспитанию молодого поколения.
В Гатчине более 20 лет
работает Гатчинское морское собрание, которое курирует Гатчинские морские
кадетские классы. Собрание проводит большую работу среди населения и
отставников, регулярно проводятся встречи, не забыты захоронения ветеранов,
покинувших сей мир.
От имени Гатчинского
морского собрания поздравляю всех, причастных к Дню моряка-подводника России.
Желаю вам счастья и везения. Пусть все только хорошее происходит в жизни.
Радости и жизненных сил!
А.А. Аникин, капитан 1 ранга в отставке, подводник, член Гатчинского морского собрания
Фото из архива «ГП»