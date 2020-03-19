С Днём моряка-подводника!

В этот день мы вспоминаем исторические вехи подводного флота, дабы отдать дань уважения одной из самых опасных профессий – моряка-подводника.

Праздник приурочен к указу императора Николая II от 19 марта 1906 года «О включении в классификацию судов военного флота подводных лодок». День моряка-подводника в настоящее время учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года.

Вся история подводного флота России – это совокупность событий, связанных с возникновением и развитием подводного флота в Российской империи, СССР и Российской Федерации. Прототип подводной лодки, которая могла использоваться по прямому назначению, был создан в России в 1834 году Карлом Андреевичем Шильдером. В период Первой мировой войны Российский подводный флот совершил 78 боевых походов, уничтожив два крейсера и 16 транспортных судов противника. В годы Советской власти совершенствовались проекты подводных лодок. Героизм советских подводников в годы Великой Отечественной войны внес значительный вклад в Победу над фашистской Германией.

В послевоенные годы появился новый вид подводных лодок с атомными энергетическими установками. Началась новая эпоха освоения мирового океана. Развивался и подводный флот иностранных государств. Начался период так называемой «холодной войны на море». Советский подводный флот в этих условиях оказался на высоте, ему принадлежат рекорды по тоннажу подводных лодок, глубине погружения, использования уникального вооружения. Моряки-подводники послевоенных лет не посрамили славы отцов и дедов, с честью выполняли нелегкие и ответственные задачи.

В настоящее время подводный флот России становится более совершенным, более мощным, благодаря неустанной заботе государства об этих мужественных людях, благодаря непрекращающемуся научно-техническому прогрессу. И мы с гордостью можем утверждать, что сегодня имеем самые мощные, самые совершенные подводные лодки как с атомными, так и с неатомными энергетическими установками. Мы гордимся новым поколением подводников, которые доказали свой профессионализм, нанеся ракетные удары по террористическим базам в Сирии.

Город воинской славы Гатчина напрямую связан с подводным флотом, здесь работает ряд предприятий, выполняющих государственные заказы судостроительных заводов. Город Гатчина в меру «морской город». В самом городе и Гатчинском районе проживает несколько сотен отставных моряков-подводников, которые объединяют свои усилия по сохранению памяти о предках и воспитанию молодого поколения.

В Гатчине более 20 лет работает Гатчинское морское собрание, которое курирует Гатчинские морские кадетские классы. Собрание проводит большую работу среди населения и отставников, регулярно проводятся встречи, не забыты захоронения ветеранов, покинувших сей мир.

От имени Гатчинского морского собрания поздравляю всех, причастных к Дню моряка-подводника России. Желаю вам счастья и везения. Пусть все только хорошее происходит в жизни. Радости и жизненных сил!

А.А. Аникин, капитан 1 ранга в отставке, подводник, член Гатчинского морского собрания

Фото из архива «ГП»