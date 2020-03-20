Гатчинцы могут сдать анализ на коронавирус

Для исследований производится забор крови из вены и мазков из носовой полости и ротоглотки. Сами исследования проводятся в Санкт-Петербурге, в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». Передвижной комплекс будет работать во дворе Гатчинской поликлиники по будним дням с 09.00 до 11.00 – такой режим обусловлен особенностями работы лаборатории, где выполняются исследования.

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, на сегодняшний день забор биоматериалов осуществляется только у взрослых граждан, вопрос организации забора биоматериалов у детей решается.

Если вы решили сдать анализ, возьмите с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Обращаем внимание, что возможность сдать анализы на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 организована, прежде всего, для граждан, которые прибыли из-за рубежа в течение последних двух недель и тех, кто находился с ними в близком контакте.

Помните, что в настоящее время в целях безопасности и снижения риска заражения вирусными инфекциями не рекомендуется посещать места массового скопления людей.

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