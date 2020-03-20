Гатчинцы могут сдать анализ на коронавирус

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, на сегодняшний
день забор биоматериалов осуществляется только у взрослых граждан, вопрос
организации забора биоматериалов у детей решается.
Если вы решили сдать анализ, возьмите с собой паспорт,
медицинский полис и СНИЛС.
Обращаем внимание, что возможность сдать анализы на наличие
новой коронавирусной инфекции COVID-19 организована, прежде всего, для граждан,
которые прибыли из-за рубежа в течение последних двух недель и тех, кто
находился с ними в близком контакте.
Помните, что в настоящее время в целях безопасности и
снижения риска заражения вирусными инфекциями не рекомендуется посещать места
массового скопления людей.
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