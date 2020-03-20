В Гатчинской поликлинике открылся кабинет маммографии

В Гатчинской поликлинике открылся кабинет маммографии

В рентгенологическом отделении Гатчинской поликлиники (на 7-м этаже) начал работу маммографический кабинет.

Рубрики : Здравоохранение     20 Mar 2020

Маммографические исследования выполняются при прохождении профосмотров и диспансеризации, а также в диагностических целях. Запись осуществляется лечащими врачами и узкими специалистами Гатчинской поликлиники через Медицинскую Информационную Систему (МИС).

Напомним, что кабинет к приему новой техники подготовили в прошлом году. Цифровой маммографический аппарат был приобретен Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по предварительным заявкам от Гатчинской КМБ в рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

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