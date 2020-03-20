В Гатчинской поликлинике открылся кабинет маммографии

Маммографические
исследования выполняются при прохождении профосмотров и диспансеризации, а
также в диагностических целях. Запись осуществляется лечащими врачами и узкими
специалистами Гатчинской поликлиники через Медицинскую Информационную Систему
(МИС).
Напомним, что кабинет к
приему новой техники подготовили в прошлом году. Цифровой маммографический
аппарат был приобретен Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по
предварительным заявкам от Гатчинской КМБ в рамках проекта «Новая модель
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».