В Гатчинской поликлинике открылся кабинет маммографии

Маммографические исследования выполняются при прохождении профосмотров и диспансеризации, а также в диагностических целях. Запись осуществляется лечащими врачами и узкими специалистами Гатчинской поликлиники через Медицинскую Информационную Систему (МИС).

Напомним, что кабинет к приему новой техники подготовили в прошлом году. Цифровой маммографический аппарат был приобретен Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по предварительным заявкам от Гатчинской КМБ в рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».