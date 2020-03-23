ЖК IQ Гатчина завтра останется без холодной воды

ЖК IQ Гатчина завтра останется без холодной воды

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе, 24 марта будет отключено холодное водоснабжение.

Рубрики : ЖКХ     23 Mar 2020

24 марта с 09.00 и до окончания работ по следующим адресам:

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, 13, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6

 

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