Важно уважение к человеку труда

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Статья 75.1 устанавливает систему защиты достоинства граждан и уважение к
человеку труда, - говорит Александр Габитов. -
Данный подход поднимет статус и человека труда, и предпринимателя. Ведь
очевидно, что только изменив отношение труженикам возможно экономическое
развитие государства. В целом же опора на парламентаризм в Конституции дает
возможность россиянам более активно формировать власть. Участвуя в выборах,
избирая своих кандидатов, люди станут с большим доверием относиться к системе
государственной власти.