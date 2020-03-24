Важно уважение к человеку труда

Важно уважение к человеку труда

Продолжается обсуждение поправок в Конституцию России. Своим мнением поделился член Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

Рубрики : Общество     24 Mar 2020

- Статья 75.1 устанавливает систему защиты достоинства граждан и уважение к человеку труда, - говорит Александр Габитов. - Данный подход поднимет статус и человека труда, и предпринимателя. Ведь очевидно, что только изменив отношение труженикам возможно экономическое развитие государства. В целом же опора на парламентаризм в Конституции дает возможность россиянам более активно формировать власть. Участвуя в выборах, избирая своих кандидатов, люди станут с большим доверием относиться к системе государственной власти.

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