Важно уважение к человеку труда

- Статья 75.1 устанавливает систему защиты достоинства граждан и уважение к человеку труда, - говорит Александр Габитов. - Данный подход поднимет статус и человека труда, и предпринимателя. Ведь очевидно, что только изменив отношение труженикам возможно экономическое развитие государства. В целом же опора на парламентаризм в Конституции дает возможность россиянам более активно формировать власть. Участвуя в выборах, избирая своих кандидатов, люди станут с большим доверием относиться к системе государственной власти.