Прокуратура выявила нарушения закона о лесопользовании в Гатчинском районе

Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о лесопользовании, в ходе которой установлены факты расположения 266 земельных участков вблизи дер. Монделево Гатчинского района на землях лесного фонда, находящихся в ведении Минского участкового лесничества.

По результатам проверки Гатчинским городским прокурором в Гатчинский городской суд направлено исковое заявление о признании отсутствующим права собственности у физических лиц; признании права собственности Российской Федерации на 266 земельных участков общей площадью более 18 га.

В настоящее время на указанной территории коммерческой организацией планируется строительство коттеджного поселка. Учитывая изложенное, в феврале 2020 года по заявлению городского прокурора в целях обеспечения иска Управлению Росреестра по Ленинградской области запрещены любые регистрационные действия с указанными земельными участками.

Также на рассмотрении Гатчинского городского суда находится исковое заявление о признании отсутствующим права собственности физического лица, признании права собственности Российской Федерации на земельный участок вблизи дер. Шаглино, площадью 39,9 га, в части, пересекающейся с землями лесного фонда. В ходе проверки установлено, что площадь пересечения составляет более 32 га.

По данному иску на основании заявления городского прокурора судом приняты аналогичные обеспечительные меры.