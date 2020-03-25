Прокуратура выявила нарушения закона о лесопользовании в Гатчинском районе

Гатчинской городской
прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о лесопользовании,
в ходе которой установлены факты расположения 266 земельных участков вблизи
дер. Монделево Гатчинского района на землях лесного фонда, находящихся в
ведении Минского участкового лесничества.
По результатам проверки
Гатчинским городским прокурором в Гатчинский городской суд направлено исковое
заявление о признании отсутствующим права собственности у физических лиц;
признании права собственности Российской Федерации на 266 земельных участков
общей площадью более 18 га.
В настоящее время на
указанной территории коммерческой организацией планируется строительство
коттеджного поселка. Учитывая изложенное, в феврале 2020
года по заявлению городского прокурора в целях обеспечения иска Управлению
Росреестра по Ленинградской области запрещены любые регистрационные действия с
указанными земельными участками.
Также на рассмотрении
Гатчинского городского суда находится исковое заявление о признании
отсутствующим права собственности физического лица, признании права
собственности Российской Федерации на земельный участок вблизи дер. Шаглино,
площадью 39,9 га, в части, пересекающейся с землями лесного фонда. В ходе
проверки установлено, что площадь пересечения составляет более 32 га.
По данному иску на
основании заявления городского прокурора судом приняты аналогичные
обеспечительные меры.