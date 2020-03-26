Гатчинские баскетболистки доигрались до финала

Сборная команда Гатчинской школы № 2 под руководством Юлии и Сергея Юркевич стала победителем Чемпионата, а значит, гатчинские спортсменки получили путевку в финал Всероссийской школьной баскетбольной лиги.

В каждом матче финала Чемпионата СЗФО за призовые места шла нешуточная борьба. Самой принципиальной игрой финального дня стала встреча постоянных соперниц – команды ШБК «Факел» (Архангельск) и ШБК «Аэродром» (Гатчина). В прошлом сезоне победа досталась девчонкам из Архангельска. В сезоне 2019-2020 гг. баскетболистки из Ленинградской области были решительно настроены свергнуть лидера и подняться на верхнюю ступень пьедестала почета.

С первой минуты встречи спортсменки штурмовали кольцо школьниц из Архангельской области, организовав рывок в 14 очков. Все попытки «Факела» сократить образовавшуюся разницу в счете были тщетны. В результате, ШБК «Аэродром» – лучшая команда Северо-Западного федерального округа (74:46). Приз самого ценного игрока получила Полина Дутова (ШБК «Аэродром»).