Гатчинские баскетболистки доигрались до финала

Сборная команда
Гатчинской школы № 2 под руководством Юлии и Сергея Юркевич стала победителем
Чемпионата, а значит, гатчинские спортсменки получили путевку в финал
Всероссийской школьной баскетбольной лиги.
В каждом матче финала Чемпионата СЗФО за
призовые места шла нешуточная борьба. Самой принципиальной игрой финального дня
стала встреча постоянных соперниц – команды ШБК «Факел» (Архангельск) и ШБК
«Аэродром» (Гатчина). В прошлом сезоне победа досталась девчонкам из
Архангельска. В сезоне 2019-2020 гг. баскетболистки из Ленинградской области
были решительно настроены свергнуть лидера и подняться на верхнюю ступень
пьедестала почета.
С первой минуты встречи
спортсменки штурмовали кольцо школьниц из Архангельской области, организовав
рывок в 14 очков. Все попытки «Факела» сократить образовавшуюся разницу в счете
были тщетны. В результате, ШБК «Аэродром» – лучшая команда Северо-Западного
федерального округа (74:46). Приз самого ценного игрока получила Полина Дутова
(ШБК «Аэродром»).