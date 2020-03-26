Раз уж вы купили…

Болгарский перец, фаршированный гречкой и тофу





Ингредиенты:

Болгарский перец красный – 2 шт.

Гречка – 100 г

Помидор – 2 шт.

Тофу – 170 г

Лук-шалот – 1 шт.

Чеснок в порошке – щепотка

Прованские травы – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. л.

Оливки – горсть

Способ приготовления:

1. Перцы разрезать пополам, удалить семена и белые прожилки.

2. Отварить гречку в подсоленной воде в течение 15 минут.

3. Нарезать тофу, лук-шалот и помидоры кубиками. В неглубокой сковороде нагреть оливковое масло и обжарить лук-шалот, посыпав его чесночным порошком. Добавить тофу, помидоры, нарезанные кружочками оливки и специи, а затем гречку. Посолить, поперчить, и тщательно перемешать.

4. Нафаршировать приготовленной начинкой перцы и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Гречневая запеканка









Ингредиенты:

Гречка – 1 кг

Репчатый лук – 500 г

Куриная печень – 2 кг

Сливки – 120 г

Яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Отварите гречку в подсоленной воде до готовности. Затем слегка остудите и смешайте с двумя сырыми яйцами.

2. Печень произвольно нарежьте, посолите и обжарьте вместе с нарезанным полукольцами луком.

3. Прокрутите печень и лук через мясорубку. Смешайте со сливками и оставшимся яйцом.

4. Выложите в прямоугольное жаропрочное блюдо слой гречки, затем слой печенки, а затем опять гречку.

5. Сверху смажьте блюдо яйцом и запекайте в духовке 15-20 минут при 220 градусах.

6. Подавайте запеканку со сметаной.

Котлеты из гречки с грибами





Ингредиенты:

Гречневая крупа – 250 г

Грибы – 300 г

Лук – 150 г

Крахмал – 1 ч. л.

Зелень – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите гречку и размельчите ее в блендере.

2. На сковороде обжарьте лук с грибами, после чего также размельчите в блендере.

3. Смешайте вместе гречку и лук с грибами. Добавьте в них по вашему вкусу зелень, соль и перец. В конце добавьте крахмал.

4. Сформируйте из полученной смеси форму для котлет.

5. Обжарьте все на сковороде с добавлением сливочного и растительного масла.

Оладьи из гречки с тыквенным пюре





Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 400 г

Гречневая крупа (указан вес сырого продукта) – 90 г

Петрушка свежая – небольшой пучок

Мука – 40 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Луковый порошок – 1 ч. л.

Чесночный порошок – 1 ч. л.

Масло сливочное – 40 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить, удалить семечки и отварить. Время варки зависит от размера кусочков, но в среднем составляет около 30 минут. Измельчить в блендере до состояния пюре. Отварить гречневую кашу в подсоленной воде (15-20 минут).

2. В миске смешать отварную гречку, тыквенное пюре, мелко нарезанную петрушку и муку. Добавить куриное яйцо, порошок лука и порошок чеснока. Посолить и поперчить. Тщательно перемешать.

3. Растопить на сковороде сливочное масло и выкладывать оладья, формируя их в руках. Обжаривать по 3-5 минут с каждой стороны. Подавать горячили, украсив петрушкой.

Щука, фаршированная гречкой по старорусскому рецепту





Ингредиенты:

Щука (1,5 кг – не потрошенная) – 1 шт.

Гречка – 250 г

Лук репчатый – 200 г

Лимон – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Укроп – 1 пучок

Масло растительное – 200 мл

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистить щуку от чешуи, не повредив кожу. За головой сделать надрез по кругу, снять кожу чулком. Голову освободить от жаберных костей. Рыбу промыть. Снять мясо с костей и пропустить через мясорубку.

2. Нарезать лук на мелкие кубики, обжарить на растительном масле.

3. Отварить вкрутую и измельчить яйца. Перебрать и промыть гречку, залить водой 1:2, отварить до полуготовности в течение 10–15 минут.

4. Лук, яйца, рыбный фарш и отваренную гречку перемешать. Неплотно нафаршировать щуку получившейся смесью, приставить голову.

5. Щуку смазать растительным маслом, поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекать 30–40 минут.

6. Украсить лимоном и зеленью.

Банановый хлеб с гречкой





Ингредиенты:

Банан средний – 4 шт.

Мука гречневая – 100 г

Мука рисовая – 100 г

Масло сливочное – 100 г

Яйцо куриное – 2 шт.

Сахар коричневый – 90 г

Разрыхлитель – 1 пакетик

Соль – щепотка

Гречневая крупа – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и сливочным маслом.

2. В отдельной миске смешать два вида муки и разрыхлитель.

3. Размять вилкой три банана, и смешать получившееся банановое пюре с сухими ингредиентами.

4. Полученную массу соединить с взбитыми ранее яйцами и перемешать до получения однородного теста.

5. Выложить тесто в прямоугольную форму, застеленную пергаментом. Сверху выложить разрезанный вдоль банан и посыпать гречневой крупой.

6. Выпекать хлеб в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Красная гречка

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 250 г

Свекла (небольшая, отваренная или запеченная) – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сок лимонный – 1 ст. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Специи (соль, черный молотый перец) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить или запечь, очистить, натереть на мелкой терке или измельчить блендером.

2. Гречку поджарить на сухой сковороде в течение 4-5 минут, до появления яркого аромата.

3. Измельчить лук и чеснок, пассеровать в сотейнике до прозрачности на растительном масле, всыпать гречку.

4. И залить кипятком 1:2. Закрыть крышкой, поставить на слабый огонь, варить до готовности

5. В готовую гречку добавить свеклу.

6. Добавить соль, перец, лимонный сок и прогреть на огне еще пару минут.

7. Подавать со сметаной, зеленью и дроблеными грецкими орехами. Гречка, приготовленная этим способом, получается очень вкусной, ароматной, яркой, рассыпчатой и очень полезной. Гречка, свекла, орехи, петрушка в сочетании со сметаной отлично усваиваются и очень хорошо поднимают гемоглобин.

Трубочки с сосиской и гречкой

Ингредиенты:

Тесто:

Мука пшеничная / Мука – 400 г

Масло растительное – 70 мл

Вода (теплая) – 150 мл

Уксус (9%, можно яблочный или рисовый) – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Начинка:

Крупа гречневая – 1 стак.

Вода – 2 стак.

Соль – по вкусу

Кетчуп – по вкусу

Сосиска – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Пока варится гречка, готовим тесто. Смешиваем теплую воду, масло, уксус и соль. Добавляем муку и замешиваем тесто. Оно должно собраться в шар и перестать прилипать к рукам. Накрываем тесто и даем постоять 30 минут.

2. Сосиски очищаем от оболочки и разрезаем на 4 части. Включаем и нагреваем духовку до 180 градусов.

3. Определяем длину планируемых трубочек. Если будете делать в длину двух сосисок, то тесто делим на восемь частей. Если в длину одной сосиски, то – на 16 частей. Каждую часть раскатываем в пласт толщиной 1-2 мм. На край выкладываем гречку, сверху сосиску и по желанию томатный соус. Накрываем начинку по бокам. И закручиваем как рулет.

4. Перекладываем швом вниз на смазанный маслом или застеленный силиконовым ковриком противень. Готовим трубочки в духовке 40 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Крем-суп из гречки с печенью

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 100 г

Картофель – 200 г

Лук репчатый – 150 г

Чеснок – 4 зуб.

Сливки (10%) – 200 мл

Бульон (куриный) – 300 мл

Печень куриная – 250 г

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Масло растительное – 2 ст. л.

Масло сливочное – 30 г

Зелень (для украшения)

Способ приготовления:

1. Сварить гречку.

2. Нарезать лук полукольцами, картофель не крупной соломкой, чеснок измельчить ножом. В сотейник или глубокую сковороду налить растительное масло, выложить овощи и обжаривать на среднем огне 5-7 мин. Влить бульон, уменьшить огонь и варить до готовности картофеля.

3. Добавить гречку, посолить, поперчить, влить сливки, прогреть на огне 3-4мин. Все измельчить в блендере.

4. Печень вымыть, срезать все лишнее, посолить, поперчить, поджарить до готовности на сливочном масле.

5. Суп из этого количества продуктов получается очень густым. Если вы любите более жидкий вариант, доведите суп до нужного вам состояния, добавив бульон. Налить суп в тарелку, сверху выложить кусочек печени, украсить зеленью.

Диетическое печенье из гречневой муки

Ингредиенты:

Гречневая крупа – 1 стакан

Яблоко – 2 штуки

Ржаные отруби – 1 столовая ложка

Экстракт стевии – ½ чайной ложки

Свежевыжатый яблочный сок – 150 мл

Кунжут, мак – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смолоть 1 стакан гречневой крупы любым удобным способом. Можно не в муку. Просеивать не нужно.

2. Яблоки очистить и натереть на крупной терке.

3. Добавить молотую гречку, отруби, стевию, сок.

4. Все тщательно перемешать, оставить на 20 минут. Тесто должно хорошо лепиться и не рассыпаться, если сухое, то добавить еще сока.

5. Разделить на шарики, потом лепешки. Присыпать чем угодно, например кунжутом, маком или вообще ничем не присыпать.

6. Выпекать при температуре 150 градусов в течение 40-50 минут.





При подготовке статьи использовалась информация интернет-ресурсов https://food.inmyroom.ru/, https://eda.ru/ и https://www.povarenok.ru/