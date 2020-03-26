За полчаса до весны

Одна – по имени Светлана -

Поёт, играет под гитару.

Другая - трепетно-нежна

И так задумчива, светла,

Что поэтические грёзы

У многих вызывают слёзы.

Евгения Корн – автор нескольких сборников собственных произведений, лауреат международных поэтических конкурсов, в 2011 году принята в Союз писателей России, член Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина.

Светлана Ветрова выпустила более 11 дисков, неоднократно радовала своими песнями публику не только России и ближнего зарубежья, но и Германии, Америки, Израиля, выступала с концертами на Соловках и в Таиланде, в Италии и Великим Устюге.

29 февраля состоялась новая «Встреча у камина». «Только музыка в цене», - этой песней Г. Дикштейна начинает своё выступление Светлана. Необычайно легко, именно «играя», исполняет первую песню… вторую… В творческий процесс включился и музыкант Геннадий Дёмин, оказавшийся в зале среди поклонников творчества Светланы. Он получил в руки хрустальную арфу и достойно провёл свою партию.

А Вы знаете, как получается музыка? Ответ прозвучал в песне на слова М. Маховой:

Бог собирает ноты в один мешок,

А затем встряхивает легко

И бормочет что-то.

А потом говорит:

«Ну вот теперь хорошо»,

И, раскрыв мешок, выпускает ноты.

Евгения Корн продолжает концерт, приглашая в весенний лес полюбоваться синим небом, услышать, как журчит ручей, поют птицы:

Просыпаясь на утренней зорьке,

Пеньем птиц наполняется лес.

Запах трав, ароматный и стойкий,

Поднимается вплоть до небес.

Но вот картины весны и лета смывает дождь, а зрители готовы, как небо и Евгения, плакать «вместе с осенью навзрыд».

Следующая песня Светланы переносит нас в город: «Как мне хорошо в городе моём», - поёт она, слушатели готовы вместе с этой очаровательной озорной девчонкой гулять по городу, любуясь строгими улицами, видя свет в окнах и лицах прохожих.

«Сводятся мосты, сходятся сердца!» - слова Г. Пичуры звучат, как формула любви. В уютной обстановке сравнительно небольшого зала библиотеки звучали песни на слова В. Матвеевой и Д. Самойлова, Ю. Кукина и Ю. Визбора, Н. Рубцова и М. Цветаевой и, конечно, собственного сочинения Светланы Ветровой.

О чём бы не пела Светлана – о провинции с её укладом и хрустом малосольных огурцов (автор С. Каплан), о море, о маме, о нашей жизни - слова проникают в сердце, вызывая размышления и чувства: сопереживания, тревоги, а порой и необъяснимой беспечности, радости и лёгкости.

Женская поэзия – это нежность и грусть, воспоминания и надежда, отчаяние и ликование. Символично звучат строки стихотворения «Тому, кто не со мной»:

Утихли в сердце трепетные звуки…

Потух огонь Любви, лишь пепел и зола.

Желанья и мечты - переступить смогла,

Смиренье и покорность - приняла…

И бьют дождем окно, ветра разлуки…

«Чернилами судьбы», чего же ради?!

Отмечен этот путь, проложена черта,

Утеряны ключи, калитка заперта,

Осталась в сердце грусть и пустота,

Да пара строк на полотне тетради…

Я сотворю душой молитвы-обереги…

За тех, кто не со мной, за тех, кого люблю!

Печаль перешагну и все перетерплю,

Любовь - пою, всю жизнь - боготворю!

И в сердце сохраню своем – навеки.

И вот Светлана в сопровождении Геннадия с хрустальной арфой исполняет финальную песню. Звучат слова, в которых, пожалуй, заключён смысл человеческой жизни:

Ни о чём не грустить,

Всё забыть, всех простить,

Мало времени, чтоб обижаться.

Надо много хотеть, всё на свете уметь,

Надо очень стараться успеть!

Час общения с талантливыми гостьями пролетел, как одна минута. Зрители очарованы концертом и благодарны сотрудникам библиотеки за организацию и проведение «Встречи у камина».



