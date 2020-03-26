За полчаса до весны

Одна – по имени Светлана
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Поёт, играет под гитару.
Другая - трепетно-нежна
И так задумчива, светла,
Что поэтические грёзы
У многих вызывают слёзы.
Евгения Корн – автор
нескольких сборников собственных произведений, лауреат международных
поэтических конкурсов, в 2011 году принята в Союз писателей России, член
Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина.
Светлана Ветрова выпустила
более 11 дисков, неоднократно радовала своими песнями публику не только России
и ближнего зарубежья, но и Германии, Америки, Израиля, выступала с концертами
на Соловках и в Таиланде, в Италии и Великим Устюге.
29 февраля состоялась
новая «Встреча у камина». «Только музыка в цене», - этой песней Г. Дикштейна
начинает своё выступление Светлана. Необычайно легко, именно «играя», исполняет
первую песню… вторую… В творческий процесс включился и музыкант Геннадий Дёмин,
оказавшийся в зале среди поклонников творчества Светланы. Он получил в руки
хрустальную арфу и достойно провёл свою партию.
А Вы знаете, как получается музыка? Ответ
прозвучал в песне на слова М. Маховой:
Бог собирает ноты в один
мешок,
А затем встряхивает легко
И бормочет что-то.
А потом говорит:
«Ну вот теперь хорошо»,
И, раскрыв мешок,
выпускает ноты.
Евгения Корн продолжает
концерт, приглашая в весенний лес полюбоваться синим небом, услышать, как
журчит ручей, поют птицы:
Просыпаясь на утренней
зорьке,
Пеньем птиц наполняется
лес.
Запах трав, ароматный и
стойкий,
Поднимается вплоть до
небес.
Но вот картины весны и
лета смывает дождь, а зрители готовы, как небо и Евгения, плакать «вместе с
осенью навзрыд».
Следующая песня Светланы
переносит нас в город: «Как мне хорошо в городе моём», - поёт она, слушатели
готовы вместе с этой очаровательной озорной девчонкой гулять по городу, любуясь
строгими улицами, видя свет в окнах и лицах прохожих.
«Сводятся мосты, сходятся
сердца!» - слова Г. Пичуры звучат, как формула любви. В уютной обстановке
сравнительно небольшого зала библиотеки звучали песни на слова В. Матвеевой и
Д. Самойлова, Ю. Кукина и Ю. Визбора, Н. Рубцова и М. Цветаевой и, конечно,
собственного сочинения Светланы Ветровой.
О чём бы не пела Светлана
– о провинции с её укладом и хрустом малосольных огурцов (автор С. Каплан), о
море, о маме, о нашей жизни - слова
проникают в сердце, вызывая размышления и чувства: сопереживания, тревоги, а
порой и необъяснимой беспечности, радости и лёгкости.
Женская поэзия – это
нежность и грусть, воспоминания и надежда, отчаяние и ликование. Символично
звучат строки стихотворения «Тому, кто не со мной»:
Утихли в сердце трепетные
звуки…
Потух огонь Любви, лишь
пепел и зола.
Желанья и мечты - переступить
смогла,
Смиренье и покорность - приняла…
И бьют дождем окно, ветра
разлуки…
«Чернилами судьбы», чего
же ради?!
Отмечен этот путь, проложена
черта,
Утеряны ключи, калитка заперта,
Осталась в сердце грусть и
пустота,
Да пара строк на полотне
тетради…
Я сотворю душой молитвы-обереги…
За тех, кто не со мной, за
тех, кого люблю!
Печаль перешагну и все
перетерплю,
Любовь - пою, всю жизнь -
боготворю!
И в сердце сохраню своем
– навеки.
И вот Светлана в
сопровождении Геннадия с хрустальной арфой исполняет финальную песню. Звучат
слова, в которых, пожалуй, заключён смысл человеческой жизни:
Ни о чём не грустить,
Всё забыть, всех
простить,
Мало времени, чтоб
обижаться.
Надо много хотеть, всё на
свете уметь,
Надо очень стараться
успеть!
Час общения с
талантливыми гостьями пролетел, как одна минута. Зрители очарованы концертом и
благодарны сотрудникам библиотеки за организацию и проведение «Встречи у
камина».