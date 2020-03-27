Ещё одна площадка для раздельного сбора мусора

Разноцветные сортировочные контейнеры с маркировкой для пластика, бумаги и других отходов расположились рядом со зданием спорткомплекса «Арена». В лучших традициях, праздник начался с перерезания символической ленточки, а завершился красивым огненным шоу.

Проект «ЭкоДвор», знакомящий гатчинцев с раздельным сбором мусора и важностью этой деятельности для нашей планеты, с каждым годом привлекает все больше людей. Экологическую инициативу общественников поддержали депутат Законодательного собрания Ленинградской области, руководитель Гатчинского городского спортивно-досугового центра Александр Русских и его сотрудники. Для открытия еще одной площадки предоставлена территория у спорткомплекса «Арена». Особая благодарность общественных экологов – копании «Эко-точка», без которой, по их мнению, раздельный сбор мусора в Гатчине в настоящее время был бы просто невозможен.

«ЭкоДвор» уже не первый год прививает гатчинцам полезную привычку - сортировать мусор, методично напоминая, какие отходы можно сдать и как правильно подготовить их к сдаче. Постоянных участников экопроектов и новичков ждал расширенный сбор вторсырья. В этот день принимали даже ТетраПак.

На доброй ярмарке «Дармарка» с интересом обменивались игрушками, сумками, предметами интерьера, а любители чтения пускали в оборот прочитанные книги.

Сподвижники экологической миссии под девизом «Сделаем мир чище!» «путешествовали» по сказочной эко-стране, участвовали в экологических викторинах и подвижных играх, помогающих понять, зачем сортировать отходы и какова их дальнейшая судьба. Получали призы и общались за кружечкой чая.

На презентации новой площадки эко-активисты поделились советом, как уже сейчас внедрять раздельный сбор мусора. Раздельный сбор пока, к сожалению, не сильно поддерживается региональным оператором. Но это можно сделать на уровне своей инициативы. Пока раздельный сбор не пришел в каждый двор, гатчинцы могут приносить отсортированный мусор на специальные площадки. На постоянной основе у ФОК «Арена» будут стоять баки для макулатуры, ПЭТ, пакетов, пластика с маркировкой 2 (HDPE. ПВД), пластика с маркировкой 5 (РР).

Правила сортировки отходов

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ

Пакеты, пищевая, упаковочная, «парниковая» пленка, в т.ч. упаковки от круп, макаронных и кондитерских изделий, хлеба.

Упаковочную стрейч-пленку и термоусадочную пленку складывать в отдельный пакет.

Даже если на пакетах стоит маркировка 2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (РР), их нужно складывать вместе с ПАКЕТАМИ, а не с твердым пластиком соответствующих категорий.

Из пакетов и пленки НЕЛЬЗЯ приносить:

- любую фольгированную упаковку (от чипсов, шоколада, глазированных сырков и т.п.),

- мягкие упаковки “дой-пак” от майонеза, кетчупа и т.п.;

- канцелярские папки, «файлики»

- шторки для ванной

- надувные изделия типа кругов для плавания и т.п.

Пакеты должны быть ЧИСТЫМИ!

ПЛАСТИК: PET, ПЭТ (1)

Пластиковые бутылки (пиво, лимонады, квас, молоко) с характерной точкой на дне, другая пластиковая упаковка (коробочки от фруктов, овощей) с обозначением «1 в треугольнике».

НЕЛЬЗЯ приносить: бутылки из-под кефира (белые) и из-под масла.

Пластик должен быть ЧИСТЫЙ. Сомните пластик – сократите объем!

ПЛАСТИК: ПНД / HDPE / PE HD / PE (2)

Пластиковые канистры, флаконы из-под шампуней, моющих средств, косметики, баночки от питьевых йогуртов. На дне чаще всего находится характерный шов либо маркировка «2» в треугольнике

Пластик должен быть ЧИСТЫЙ! Пакеты с маркировкой HDPE (2) сдаются в бак «Пакеты»

ПЛАСТИК ПП, PP (5)

Тазы, ведра, крышки, пищевая упаковка с маркировкой PP

Пластик должен быть ЧИСТЫЙ! Пакеты с маркировкой PP (5) сдаются в бак «Пакеты»

Пластик без маркировки или с маркировками не вошедшими в список НЕ ПРИНОСИТЬ

МАКУЛАТУРА

Бумага: офисная бумага, печатная продукция (газеты, книги, журналы, в т.ч. глянцевые), бумажные пакеты, упаковка. Картон: коробки, упаковка.

НЕЛЬЗЯ: пакеты «TetraPak», обои, жирную и мокрую бумагу, прокладки и памперсы, одноразовую посуду с ламинацией, упаковку от яиц, салфетки, термобумагу (чеки, пленку для факсов - там почти что нет целлюлозы, это только загрязняет сырье)

Как подготовить к сдаче:

• Сполоснуть от остатков пищи, жира

• Высушить

• Уменьшить: смять все, что можно

• Макулатуру связать или сложить в коробку.



