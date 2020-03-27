Ещё одна площадка для раздельного сбора мусора

Разноцветные
сортировочные контейнеры с маркировкой для пластика, бумаги и других отходов
расположились рядом со зданием спорткомплекса «Арена». В лучших традициях,
праздник начался с перерезания символической ленточки, а завершился красивым
огненным шоу.
Проект «ЭкоДвор»,
знакомящий гатчинцев с раздельным сбором мусора и важностью этой деятельности
для нашей планеты, с каждым годом привлекает все больше людей. Экологическую
инициативу общественников поддержали депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, руководитель Гатчинского городского спортивно-досугового
центра Александр Русских и его сотрудники. Для открытия еще одной площадки
предоставлена территория у спорткомплекса «Арена». Особая благодарность
общественных экологов – копании «Эко-точка», без которой, по их мнению,
раздельный сбор мусора в Гатчине в настоящее время был бы просто невозможен.
«ЭкоДвор» уже не первый год прививает
гатчинцам полезную привычку - сортировать мусор, методично напоминая, какие
отходы можно сдать и как правильно подготовить их к сдаче. Постоянных
участников экопроектов и новичков ждал расширенный сбор вторсырья. В этот день
принимали даже ТетраПак.
На доброй ярмарке
«Дармарка» с интересом обменивались игрушками, сумками, предметами интерьера, а
любители чтения пускали в оборот прочитанные книги.
Сподвижники экологической
миссии под девизом «Сделаем мир чище!» «путешествовали» по сказочной
эко-стране, участвовали в экологических викторинах и подвижных играх,
помогающих понять, зачем сортировать отходы и какова их дальнейшая судьба.
Получали призы и общались за кружечкой чая.
На презентации новой
площадки эко-активисты поделились советом, как уже сейчас внедрять раздельный
сбор мусора. Раздельный сбор пока, к сожалению, не сильно поддерживается
региональным оператором. Но это можно сделать на уровне своей инициативы. Пока
раздельный сбор не пришел в каждый двор, гатчинцы могут приносить
отсортированный мусор на специальные площадки. На постоянной основе у ФОК
«Арена» будут стоять баки для макулатуры, ПЭТ, пакетов, пластика с маркировкой
2 (HDPE. ПВД), пластика с маркировкой 5 (РР).
Правила
сортировки отходов
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ
Пакеты, пищевая,
упаковочная, «парниковая» пленка, в т.ч. упаковки от круп, макаронных и
кондитерских изделий, хлеба.
Упаковочную стрейч-пленку
и термоусадочную пленку складывать в отдельный пакет.
Даже если на пакетах
стоит маркировка 2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (РР), их нужно складывать вместе с ПАКЕТАМИ,
а не с твердым пластиком соответствующих категорий.
Из пакетов и пленки
НЕЛЬЗЯ приносить:
- любую фольгированную
упаковку (от чипсов, шоколада, глазированных сырков и т.п.),
- мягкие упаковки
“дой-пак” от майонеза, кетчупа и т.п.;
- канцелярские папки,
«файлики»
- шторки для ванной
- надувные изделия типа
кругов для плавания и т.п.
Пакеты должны быть
ЧИСТЫМИ!
ПЛАСТИК: PET, ПЭТ (1)
Пластиковые бутылки
(пиво, лимонады, квас, молоко) с характерной точкой на дне, другая пластиковая
упаковка (коробочки от фруктов, овощей) с обозначением «1 в треугольнике».
НЕЛЬЗЯ приносить: бутылки
из-под кефира (белые) и из-под масла.
Пластик должен быть
ЧИСТЫЙ. Сомните пластик – сократите объем!
ПЛАСТИК: ПНД / HDPE / PE
HD / PE (2)
Пластиковые канистры,
флаконы из-под шампуней, моющих средств, косметики, баночки от питьевых
йогуртов. На дне чаще всего находится характерный шов либо маркировка «2» в треугольнике
Пластик должен быть
ЧИСТЫЙ! Пакеты с маркировкой HDPE (2) сдаются в бак «Пакеты»
ПЛАСТИК ПП, PP (5)
Тазы, ведра, крышки,
пищевая упаковка с маркировкой PP
Пластик должен быть
ЧИСТЫЙ! Пакеты с маркировкой PP (5) сдаются в бак «Пакеты»
Пластик без маркировки
или с маркировками не вошедшими в список НЕ ПРИНОСИТЬ
МАКУЛАТУРА
Бумага: офисная бумага,
печатная продукция (газеты, книги, журналы, в т.ч. глянцевые), бумажные пакеты,
упаковка. Картон: коробки, упаковка.
НЕЛЬЗЯ: пакеты
«TetraPak», обои, жирную и мокрую бумагу, прокладки и памперсы, одноразовую
посуду с ламинацией, упаковку от яиц, салфетки, термобумагу (чеки, пленку для
факсов - там почти что нет целлюлозы, это только загрязняет сырье)
Как
подготовить к сдаче:
• Сполоснуть от остатков
пищи, жира
• Высушить
• Уменьшить: смять все,
что можно
• Макулатуру связать или
сложить в коробку.