Притихшие алкоголики

Никаких профосмотров, диспансеризации и выдачи справок. По-прежнему принимают запойных, наркозависимых. Тем, у кого лекарства закончились, выписывают рецепты. Все врачи, медсестры – на месте, кроме самой старшей по возрасту – она находится дома, на онлайн-обучении.

По словам заведующей наркологическим кабинетом Елены Колиш, люди проявляют сознательность. Никто не возмущается, справок не требует, хотя у многих заканчивается срок водительского удостоверения. Звонят по телефону, спрашивают: «Карантин?» Да, карантин. Ждут.

- Пациенты затихли, – говорит Елена Николаевна. – Не знаю, пить перестали или нет, но у нас тихо. И звонков мало. Видимо, понимают серьезность ситуации. Не дергают «скорую» без нужды. Раньше чуть что, начинали хулиганить - вызывать «скорую» и требовать: «Везите меня на прием». Наркозависимые, у кого судебное предписание, приходят, сдают анализы в плановом порядке. Мы делаем тесты, потому что у них – сроки, им нельзя пропускать. Но это единичные случаи. И всем приходящим меряем температуру. Пока была нормальная…