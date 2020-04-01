Притихшие алкоголики

Никаких профосмотров,
диспансеризации и выдачи справок. По-прежнему принимают запойных,
наркозависимых. Тем, у кого лекарства закончились, выписывают рецепты. Все
врачи, медсестры – на месте, кроме самой старшей по возрасту – она находится
дома, на онлайн-обучении.
По словам заведующей
наркологическим кабинетом Елены Колиш, люди проявляют сознательность. Никто не
возмущается, справок не требует, хотя у многих заканчивается срок водительского
удостоверения. Звонят по телефону, спрашивают: «Карантин?» Да, карантин. Ждут.
- Пациенты затихли, –
говорит Елена Николаевна. – Не знаю, пить перестали или нет, но у нас тихо. И
звонков мало. Видимо, понимают серьезность ситуации. Не дергают «скорую» без
нужды. Раньше чуть что, начинали хулиганить - вызывать «скорую» и требовать: «Везите
меня на прием». Наркозависимые, у кого судебное предписание, приходят, сдают
анализы в плановом порядке. Мы делаем тесты, потому что у них – сроки, им
нельзя пропускать. Но это единичные случаи. И всем приходящим меряем
температуру. Пока была нормальная…