Преступники карантин не соблюдают

- У нас по штату – 38 человек, в том числе трое вольнонаемных, которые работают в секретариате. Остальные – аттестованные сотрудники: трое – младший начсостав, помощники следователей. Остальные – следователи и старшие следователи. Коллектив преимущественно женский.

В структуре следственного управления четыре отдела: по расследованию преступлений в сфере экономики, преступлений общеуголовной направленности, преступлений против личности и собственности, а также отдел по расследованию неочевидных преступлений – это так называемые «глухари», где личность преступника не установлена. В этом отделе работают следователи, которые совместно с сотрудниками уголовного розыска занимаются установлением и изобличением виновных.

В конце прошлого года двое сотрудников ушли на пенсию, один следователь уволился по собственному желанию. В настоящий момент мы подбираем кадры на вакантные должности - таковых семь. Коллектив у нас устоявшийся, сплоченный, следователи помогают друг другу в работе.

- Марина Николаевна, коронавирус как-то повлиял на работу следствия? Может, уголовных дел меньше стало возбуждаться?

- Нагрузка по-прежнему большая, дел расследуется много. Преступники режим самоизоляции не соблюдают, и мы продолжаем работу в более сложных условиях. Так что с поставленными задачами справляемся: преступления раскрываем, дела расследуем и в суд направляем.

По данным на 1 апреля, в производстве в нашем управлении находилось 463 уголовных дела, по 147 делам подозреваемые установлены. В среднем, у каждого следователя, расследующего уголовные дела, по которым имеются подозреваемые лица, в производстве находится 15-20 уголовных дел. У тех, кто расследует неочевидные преступления, нагрузка значительно больше: порядка 70 уголовных дел на человека. Это сложно, при такой нагрузке очень многое зависит от личной организованности сотрудников. Когда все спланировано, работа движется. Молодым сотрудникам помогают более опытные, начальники отделов, заместители.

- Какая тема на сегодняшний день самая больная?

- Наверное, наркотики. Чем меньше в городе наркозависимых, тем меньше совершается имущественных преступлений – краж, грабежей, разбоев. Уголовный розыск задерживает, а мы арестовываем наркосбытчиков, снабжающих наркоманов.

- Удается проследить цепочку наркосбыта?

- Да, в этом направлении уголовный розыск имеет хорошие оперативные позиции, и цепочек было выявлено много – и в прошлом году, и в этом. Семь дел мы передали в Управление по расследованию преступлений по линии НОН, шестеро подозреваемых арестованы, выявлен последовательный сбыт с достаточно крупными объемами.

В марте было окончено производством уголовное дело на четыре эпизода по сбыту наркотиков – плюс незаконный оборот оружия. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В конце февраля было возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, которые занимались культивацией наркотических средств растительного происхождения. В Вайялово в теплице наши подследственные выращивали коноплю – более сотни кустов изъято. Теперь предприимчивые «огородники» заключены под стражу. В прошлом году на территории садоводства «Эрудит» массива Новинка был задержан гражданин, который оборудовал целую нарколабораторию.

В настоящее время в производстве следователей СУ находятся 13 уголовных дел по фактам сбыта наркотического средства, где установлены подозреваемые лица.

- Меньше наркотиков – меньше краж. Правда ли, что количество квартирных краж практически сходит на нет, и хищения происходят, в основном, из частных домов?

- Число квалифицированных квартирных краж в Гатчине значительно сократилось – единичные случаи. Значительно проще совершить кражу из частных домовладений, расположенных в сельской местности, и на территории садоводческих товариществ.

Хотелось бы обратиться к гражданам с призывом обезопасить свое имущество. В садоводствах, если люди заинтересованы, заключаются договора с частными охранными предприятиями. Сейчас многие садоводства закрывают проезды и территории, устанавливают шлагбаумы и камеры видеонаблюдения. Даже садоводы на своих домиках ставят камеры, которые работают в режиме онлайн-передачи, либо записи. Это очень помогает. Где-то машина «засветилась», где-то лицо – потом оно прошло по нашим учетам. И таким образом раскрываются преступления, которые раньше легли бы в архивы как «глухие». В настоящее время сократился период времени с момента совершения кражи до ее обнаружения. Расследование начинается по горячим следам, когда есть еще возможность отработать эти следы, назначить дактилоскопические экспертизы.

- А на улицах Гатчины спокойно?

- Сейчас нет большого наплыва грабежей и разбоев. Как правило, это редкие нападения в ночное время, в безлюдном месте, на нетрезвых прохожих. Причинения тяжкого вреда здоровью происходят исключительно на бытовой почве – после совместного распития спиртных напитков. Дерзких нападений по мотивам национальной, расовой неприязни не зарегистрировано. Разгула преступности в Гатчинском районе нет.

- Не так давно гатчинцам отравляли жизнь угоны автотранспорта. Сейчас затихло?

- С точки зрения Уголовного кодекса, угон – это когда преступник завладел чужой машиной без признаков хищения. Угоняют обычно неновые автомобили отечественного производства, чтобы покататься и бросить. Кто интересуется такими машинами? Подростки. Данной категорией уголовных дел занимается Следственный комитет, поскольку к совершению тяжких преступлений причастны несовершеннолетние.

Мы расследуем кражи транспортных средств, когда машину угоняют не покататься, а с корыстным умыслом. Ни для кого не секрет, что самыми популярными в плане хищений остаются Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan и Renault Daster. В декабре следственным управлением было закончено производством и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело на четыре эпизода хищений автомобилей: в течение 2019 года хорошо подготовленный преступник с аппаратурой для отключения сигнализации воровал автомобили марки Hyundai Solaris. Естественно, такие машины уходят на разборку на запчасти. На заказ угоняются другие машины – дорогие, разноплановые. Это «штучный товар», но такие кражи редки.

- Марина Николаевна, вам удается раскрывать мошенничества – бич современного общества?

- Бороться с мошенниками очень сложно. Здесь большую роль может сыграть профилактика, чтобы люди сами себя обезопасили. К счастью, практически на нет сошло телефонное мошенничество, когда пожилым людям звонят на домашний номер от имени сына, внука и рассказывают, что он попал в беду – заплатите деньги. Первое, что нужно сделать в таком случае, это перезвонить родственнику, с которым якобы случилось несчастье. У нас же обычно делают наоборот: сначала платят деньги, потом выясняют, что произошло.

Если же кто-то позвонил вам от имени сотрудников банка, продолжите разговор. Скорее всего, если во время разговора вы назовете свои данные с ошибкой, мошенник тут же бросит трубку. Откуда злоумышленники получают сведения, непонятно, но преступник, когда звонит, доподлинно знает, на кого зарегистрирована банковская карта. Если данные не совпадают, дальнейший разговор теряет всякий смысл. Поэтому ни в коем случае не стоит ничего сообщать по телефону, что бы вам там ни говорили. Если звонивший представляется службой безопасности банка, перезвоните сами в банк – этим вы себя обезопасите.

- Если человек потерял банковскую карту, а кто-то нашел и расплатился в магазине – это кража?

- Нет, если гражданин расплачивается в магазине чужой банковской картой, его действия квалифицируются как мошенничество. Потому что он вводит в заблуждение продавца относительно законности владения данной картой. Такие преступления раскрываются достаточно часто: как только злоумышленник расплачивается найденной карточкой, ее владельцу приходит сообщение – где, в каком магазине, на какую сумму произошел платеж. Как правило, в магазинах установлено видеонаблюдение – наивно полагать, что мошенника не изобличат.

А если деньги были списаны со счета без вмешательства владельца, это кража. Квалифицируется по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – хищение с банковского счета.

- В прошлом году в полицию регулярно поступали заявления от обманутых клиентов турфирмы «Глобус Тревел». Люди накупили путевок, но никуда не улетели – фирма самоликвидировалась. Как продвигается расследование?

- Сейчас у нас возбуждены уголовные дела по 15 заявлениям, они соединены в одно производство. Проводится расследование, устанавливается имущество подозреваемых, на которое по решению суда может быть наложен арест для обеспечения заявленных потерпевшими гражданских исков.

- Марина Николаевна, следствие ведется даже в условиях пандемии. Вы ввели какие-то ограничения?

- Мы ограничили работу с потерпевшими и свидетелями, которых необходимо вызывать на допросы. Работаем в обычном режиме, однако заботимся о безопасности: сотрудники следственного управления обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно получают маски и одноразовые перчатки, в кабинетах имеются специальные дозаторы для дезинфекции рук. Принимаются все возможные меры профилактики. Остановить работу мы не можем. Следователи УМВД и органы дознания – кузница итоговых результатов деятельности полиции. Основная масса уголовных дел расследуется следствием, и нагрузка в нашем подразделении – одна из самых высоких в области.

По случаю профессионального праздника я в первую очередь хочу поздравить наш коллектив. Это единый организм, где все работают с душой – на нашей работе нельзя быть равнодушным. В сложившейся ситуации хочу пожелать всем здоровья, спокойствия, стабильности и поменьше нагрузки. Чтобы у наших сотрудников была возможность уделять больше времени своей семье, близким. Надеюсь, что наш коллектив пополнится новыми кадрами – с высшим юридическим образованием. Обращаться по телефону: 8 (81371) 56-054.

Беседовала Екатерина Дзюба