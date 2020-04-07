Гатчинский район: ситуация стабильная

По состоянию на 7 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 62 человека, заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов нет.

В Гатчинском районе по-прежнему в числе заболевших коронавирусной инфекцией 7 человек: пять – в Гатчине, по одному – в пос. Тайцы и с. Никольское.

В целом в России, согласно данным на 7 апреля, выявлено 7497 случаев коронавируса в 81 регионе, 454 выздоровело, 54 умерло. За минувшие сутки в целом по стране выявлено 1154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших обнаружили в Москве (697), Московской области (67) и Санкт-Петербурге (69). В списке регионов с обнаруженными случаями заболевания нет только Ненецкого автономного округа, Тувы, Республики Алтай и Чукотки.