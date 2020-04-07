Гатчинский район: ситуация стабильная

По
состоянию на 7 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 62 человека,
заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
В
Гатчинском районе по-прежнему в числе заболевших коронавирусной инфекцией 7
человек: пять – в Гатчине, по одному – в пос. Тайцы и с. Никольское.
В
целом в России, согласно данным на 7 апреля, выявлено 7497 случаев коронавируса
в 81 регионе, 454 выздоровело, 54 умерло. За
минувшие сутки в целом по стране выявлено 1154 новых случая заболевания
коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших обнаружили в Москве
(697), Московской области (67) и Санкт-Петербурге (69). В списке регионов с обнаруженными случаями заболевания
нет только Ненецкого автономного округа, Тувы, Республики Алтай и Чукотки.