Мы вместе, мы – добрые соседи

Так, сотрудники Таицкой администрации в понедельник, шестого апреля, вручили 15 юбилейных медалей и поздравили ветеранов с наступающим праздником. Глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко вручил еще восемь медалей ветеранам, проживающим в поселении. В Сиверском поселении вместе с сотрудниками администрации приняли участие в поздравлении и вручении медалей ветеранам активисты движения «Волонтеры Победы».

Волонтеры в поселениях продолжают свое участие в региональной акции «Добрый сосед» и федеральной акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым людям в приобретении и доставке продуктов и медикаментов в период пандемии коронавируса.

Если жителям Гатчинского района пожилого возраста нужна помощь в самоизоляции, то они могут обратиться по телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба Гатчинского района: 8 (81371) 9-60-74;

Телефон "горячей линии" по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8 (800) 200-34-11;

"Горячая линия" официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса стопкоронавирус.рф: 8 (800) 200-01-12.

Всю интересующую информацию можно также найти на официальном сайте https://мывместе2020.рф.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА