Мы вместе, мы – добрые соседи

Так,
сотрудники Таицкой администрации в понедельник, шестого апреля, вручили 15
юбилейных медалей и поздравили ветеранов с наступающим праздником. Глава
администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко вручил еще восемь медалей
ветеранам, проживающим в поселении. В Сиверском поселении вместе с сотрудниками
администрации приняли участие в поздравлении и вручении медалей ветеранам
активисты движения «Волонтеры Победы».
Волонтеры
в поселениях продолжают свое участие в региональной акции «Добрый сосед» и
федеральной акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым людям в приобретении и
доставке продуктов и медикаментов в период пандемии коронавируса.
Если жителям
Гатчинского района пожилого возраста нужна помощь в самоизоляции, то они могут
обратиться по телефонам:
Единая
дежурно-диспетчерская служба Гатчинского района: 8 (81371) 9-60-74;
Телефон "горячей линии" по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8 (800) 200-34-11;
"Горячая
линия" официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам
коронавируса стопкоронавирус.рф: 8 (800) 200-01-12.
Всю
интересующую информацию можно также найти на официальном сайте https://мывместе2020.рф.
Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА