Вирус – вирусом, а свадьба – по расписанию

Регистрацию
бракосочетаний не отменили, но изменили формат. Сегодня молодожены приезжают в
ЗАГС в назначенное время, вдвоем проходят внутрь, регистрируют новую семью и
уходят.
Продолжается
регистрация назначенных разводов по взаимному согласию. Перенести их на более
поздний срок, если уже назначена дата, не позволяет законодательство.
Для
получения свидетельства о рождении ребенка родители предварительно должны
записаться на прием в ЗАГС по телефону или через портал Госуслуг. В назначенное
время один из родителей заходит внутрь, получает документы и уходит.
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Мы работаем только по предварительной записи. Так, на следующей неделе запись
на получение свидетельств о рождении уже полная. Чтобы не было скопления людей,
время приема назначаем с часовым интервалом. После каждого посетителя обрабатываем
поверхности и дверные ручки дезинфицирующими средствами, - сказала Нина
Лашкова.
По
остальным видам услуг комитет по делам ЗАГС Гатчинского района пока прием не
ведет. К ним относятся разводы по решению суда, внесение изменений в документы,
повторная выдача документов. Тем не менее, с этими вопросами жители могут
обратиться в ЗАГС по почте или электронной почте. Заявление на бракосочетание
также можно подать через портал Госуслуг. С медицинским свидетельством о
смерти, как и раньше, необходимо обращаться в МУП «Тихая обитель».
Сегодня
сотрудники ЗАГСа продолжают созваниваться с теми, чья свадьба была запланирована
на апрель. Кто-то переносит день бракосочетания на более поздний срок, кто-то
соглашается зарегистрироваться вдвоем без присутствия гостей и родственников.
На сегодня из 75 запланированных на апрель свадеб уже перенесены семь
бракосочетаний.