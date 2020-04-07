Вирус – вирусом, а свадьба – по расписанию

Регистрацию бракосочетаний не отменили, но изменили формат. Сегодня молодожены приезжают в ЗАГС в назначенное время, вдвоем проходят внутрь, регистрируют новую семью и уходят.

Продолжается регистрация назначенных разводов по взаимному согласию. Перенести их на более поздний срок, если уже назначена дата, не позволяет законодательство.

Для получения свидетельства о рождении ребенка родители предварительно должны записаться на прием в ЗАГС по телефону или через портал Госуслуг. В назначенное время один из родителей заходит внутрь, получает документы и уходит.

- Мы работаем только по предварительной записи. Так, на следующей неделе запись на получение свидетельств о рождении уже полная. Чтобы не было скопления людей, время приема назначаем с часовым интервалом. После каждого посетителя обрабатываем поверхности и дверные ручки дезинфицирующими средствами, - сказала Нина Лашкова.

По остальным видам услуг комитет по делам ЗАГС Гатчинского района пока прием не ведет. К ним относятся разводы по решению суда, внесение изменений в документы, повторная выдача документов. Тем не менее, с этими вопросами жители могут обратиться в ЗАГС по почте или электронной почте. Заявление на бракосочетание также можно подать через портал Госуслуг. С медицинским свидетельством о смерти, как и раньше, необходимо обращаться в МУП «Тихая обитель».

Сегодня сотрудники ЗАГСа продолжают созваниваться с теми, чья свадьба была запланирована на апрель. Кто-то переносит день бракосочетания на более поздний срок, кто-то соглашается зарегистрироваться вдвоем без присутствия гостей и родственников. На сегодня из 75 запланированных на апрель свадеб уже перенесены семь бракосочетаний.