Гатчинские библиотеки не оставляют своих читателей

Учитывая риск распространения вирусной инфекции, городская библиотека им. А.И. Куприна напоминает своим читателям о возможности получать библиотечные услуги дистанционно. На сайте cuprinka.ru для читателей функционирует электронный каталог и виртуальная справочная служба. Работает служба электронной доставки документов: по запросу высылаются электронные копии статей (фрагментов) из периодических изданий, получаемых библиотекой. Срок пользования книгами можно продлить с помощью формы на сайте, по электронной почте.

Библиотека предлагает своим читателям возможность бесплатного прочтения электронных книг. На сайте

cuprinka.ru в разделе «Электронные книги» можно полистать совершенно замечательные издания: книги по истории Гатчины издания XIX - начала XX вв.; путеводители по Гатчине - Красногвардейску 1927 и 1935 годов; двухтомное издание труда С.И. Рождественского «Столетие города Гатчины».

По ссылкам, размещенным на сайте «Купринки», можно перейти на страницы крупнейших электронных библиотечных ресурсов России - Национальной Электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и воспользоваться документами в открытом доступе.

Также «Купринка» готова помочь с бесплатным доступом к электронной библиотеке ЛитРес. Для этого нужно прислать письмо на адрес cuprinka@mail.ru с пометкой «Доступ

ЛитРес» (логин/пароль будет выслан на ваш адрес). Для этой услуги нужно быть зарегистрированным читателем библиотек, входящих в ЦБС г. Гатчины.

«Купринка» поможет перейти на портал Культура.рф, который предлагает для чтения более 700 произведений русской классической литературы.

Остается со своими читателями и Гатчинская детская библиотека. Библиотекари продолжают делиться с детьми интересными интернет-ресурсами и проектами, что особенно важно, когда лучше не выходить из дома, а так хочется заняться чем-то интересным, полезным и получить новые впечатления.

Сотрудники библиотеки дистанционно отвечают на вопросы, дают консультации в рамках своего книжного фонда (детская литература, классика, научно-популярная литература для детей), составляют рекомендательные списки для детей. По запросу могут быть высланы электронные копии фрагментов литературных произведений и ссылки на ресурсы, где их можно прочитать (до 5 страниц).

21 марта на страничке Гатчинской детской библиотеки ВКонтакте стартовал «Книжный марафон онлайн 2020». Каждый день в рамках этого необычного марафона происходит что-то интересное. Публикуются книжные новости, проводятся виртуальные выставки и викторины, предлагаются интересные литературные задания и видео-советы от библиотекарей, проходят видео-встречи с любимыми детскими авторами. Всех участников Книжного марафона ждет диплом и приглашение на праздник детской книги в Гатчине.

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина запустила проект «Читаем дома» - это серия передач о книгах, которые есть на детском абонементе. Их можно не только увидеть, но и послушать – сотрудники библиотеки по очереди читают их.

Интересные подборки размещают на своих страничках в социальной сети и поселковые библиотеки района.



