Гатчинские библиотеки не оставляют своих читателей

Учитывая
риск распространения вирусной инфекции, городская библиотека им. А.И. Куприна
напоминает своим читателям о возможности получать библиотечные услуги дистанционно.
На сайте cuprinka.ru для читателей функционирует электронный каталог и
виртуальная справочная служба. Работает служба электронной доставки документов:
по запросу высылаются электронные копии статей (фрагментов) из периодических
изданий, получаемых библиотекой. Срок пользования книгами можно продлить с
помощью формы на сайте, по электронной почте.
Библиотека
предлагает своим читателям возможность бесплатного прочтения электронных книг.
На сайте
cuprinka.ru
в разделе «Электронные книги» можно полистать совершенно замечательные издания:
книги по истории Гатчины издания XIX - начала XX вв.; путеводители по Гатчине -
Красногвардейску 1927 и 1935 годов; двухтомное издание труда С.И.
Рождественского «Столетие города Гатчины».
По
ссылкам, размещенным на сайте «Купринки», можно перейти на страницы крупнейших
электронных библиотечных ресурсов России - Национальной Электронной библиотеки
и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и воспользоваться документами в
открытом доступе.
Также
«Купринка» готова помочь с бесплатным доступом к электронной библиотеке ЛитРес.
Для этого нужно прислать письмо на адрес cuprinka@mail.ru с пометкой «Доступ
ЛитРес»
(логин/пароль будет выслан на ваш адрес). Для этой услуги нужно быть
зарегистрированным читателем библиотек, входящих в ЦБС г. Гатчины.
«Купринка»
поможет перейти на портал Культура.рф, который предлагает для чтения более 700
произведений русской классической литературы.
Остается
со своими читателями и Гатчинская детская библиотека. Библиотекари продолжают
делиться с детьми интересными интернет-ресурсами и проектами, что особенно
важно, когда лучше не выходить из дома, а так хочется заняться чем-то
интересным, полезным и получить новые впечатления.
Сотрудники
библиотеки дистанционно отвечают на вопросы, дают консультации в рамках своего
книжного фонда (детская литература, классика, научно-популярная литература для
детей), составляют рекомендательные списки для детей. По запросу могут быть
высланы электронные копии фрагментов литературных произведений и ссылки на
ресурсы, где их можно прочитать (до 5 страниц).
21
марта на страничке Гатчинской детской библиотеки ВКонтакте стартовал «Книжный марафон онлайн
2020». Каждый день в рамках этого необычного марафона происходит что-то
интересное. Публикуются книжные новости, проводятся виртуальные выставки и
викторины, предлагаются интересные литературные задания и видео-советы от
библиотекарей, проходят видео-встречи с любимыми детскими авторами. Всех
участников Книжного марафона ждет диплом и приглашение на праздник детской
книги в Гатчине.
Центральная
районная библиотека им. А.С. Пушкина запустила проект «Читаем дома» - это серия
передач о книгах, которые есть на детском абонементе. Их можно не только
увидеть, но и послушать – сотрудники библиотеки по очереди читают их.
Интересные
подборки размещают на своих страничках в социальной сети и поселковые
библиотеки района.