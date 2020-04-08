Гатчинский район: новые заболевшие

Всего
по состоянию на 8 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 94 человека,
заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
В
Гатчинском районе к семи ранее выявленным заболевшим (пять в Гатчине, по одному
– в пос. Тайцы и с. Никольское) добавились жители ДНП Рождествено и д. Большево.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:
- Мурино, Всеволожский район
- Сертолово, Всеволожский район
- Кудрово Всеволожский район
- Новая Проба Всеволожский район
- Всеволожск
- Новоселье Ломоносовский район
- Пикалево, Бокситогорский район
- Гончарово Выборгский район
- Прибылово Выборгский район
- Выборг, Таммисуо
- Рождествено ДНП, Гатчинский район
- Большево Гатчинский район
- Нурма, Тосненский район
- Никольское, Тосненский район
- Тосно
- Тихвин
- Саперное, Приозерский район.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человека в 81 регионе страны.
Выздоровели 580 человек, в том числе за последние сутки 86 человек. За сутки
умерли пять пациентов, а за весь период - 63 человека.