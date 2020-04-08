Гатчинский район: новые заболевшие

Всего по состоянию на 8 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 94 человека, заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов нет.

В Гатчинском районе к семи ранее выявленным заболевшим (пять в Гатчине, по одному – в пос. Тайцы и с. Никольское) добавились жители ДНП Рождествено и д. Большево.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:

- Мурино, Всеволожский район

- Сертолово, Всеволожский район

- Кудрово Всеволожский район

- Новая Проба Всеволожский район

- Всеволожск

- Новоселье Ломоносовский район

- Пикалево, Бокситогорский район

- Гончарово Выборгский район

- Прибылово Выборгский район

- Выборг, Таммисуо

- Рождествено ДНП, Гатчинский район

- Большево Гатчинский район

- Нурма, Тосненский район

- Никольское, Тосненский район

- Тосно

- Тихвин

- Саперное, Приозерский район.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человека в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек, в том числе за последние сутки 86 человек. За сутки умерли пять пациентов, а за весь период - 63 человека.