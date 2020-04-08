Предприятия Гатчинского района соблюдают новые требования работы

Как
отметила глава администрации, сегодня необходимо дать экономике возможность продолжить
работу. «Но нам важно понимать, насколько наши предприятия готовы работать в
новых особых условиях по выполнению санитарно-эпидемиологического режима, ведь
здоровье людей сегодня – превыше всего. На сегодняшний день ситуация в районе
стабильная, и хотелось бы эту ситуацию удержать», - отметила Людмила Николаевна.
Управляющий
директор АО «218 Авиационный ремонтный завод» Дмитрий Виноградов отметил, что
предприятие уже перешло в особый режим работы – организован трансфер
сотрудников до работы, частично персонал переведен в режим удаленной работы,
составляется регламент работы и соблюдения всех санитарных требований.
218
АРЗ для города имеет большое значение. На сегодняшний день это крупнейшее
предприятие в России по ремонту и сервисному обслуживанию авиационных
двигателей, а также один из крупнейших налогоплательщиков Гатчины. Предприятие
выполняет ключевые государственные заказы.
Также
Людмила Нещадим оценила санитарный режим и непосредственно производство на «Опытном
заводе строительных конструкций», который выпускает блок-модульные жилые здания
для районов с тяжелыми климатическими условиями. По словам директора
предприятия Петра Кулешова, преимущества этой технологии оценили предприятия
нефтяной, газовой и добывающей промышленности.
В
настоящий момент на предприятии организовано медицинское наблюдение за
персоналом, на пропускном пункте у всех измеряется температура, введен особый
санитарный режим, для части офисных сотрудников организована удаленная работа.