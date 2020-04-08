Предприятия Гатчинского района соблюдают новые требования работы

Как отметила глава администрации, сегодня необходимо дать экономике возможность продолжить работу. «Но нам важно понимать, насколько наши предприятия готовы работать в новых особых условиях по выполнению санитарно-эпидемиологического режима, ведь здоровье людей сегодня – превыше всего. На сегодняшний день ситуация в районе стабильная, и хотелось бы эту ситуацию удержать», - отметила Людмила Николаевна.

Управляющий директор АО «218 Авиационный ремонтный завод» Дмитрий Виноградов отметил, что предприятие уже перешло в особый режим работы – организован трансфер сотрудников до работы, частично персонал переведен в режим удаленной работы, составляется регламент работы и соблюдения всех санитарных требований.

218 АРЗ для города имеет большое значение. На сегодняшний день это крупнейшее предприятие в России по ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей, а также один из крупнейших налогоплательщиков Гатчины. Предприятие выполняет ключевые государственные заказы.

Также Людмила Нещадим оценила санитарный режим и непосредственно производство на «Опытном заводе строительных конструкций», который выпускает блок-модульные жилые здания для районов с тяжелыми климатическими условиями. По словам директора предприятия Петра Кулешова, преимущества этой технологии оценили предприятия нефтяной, газовой и добывающей промышленности.

В настоящий момент на предприятии организовано медицинское наблюдение за персоналом, на пропускном пункте у всех измеряется температура, введен особый санитарный режим, для части офисных сотрудников организована удаленная работа.