Предприниматели Гатчинского района должны уведомить администрацию о возобновлении работы

Во
исполнение пункта 1.21 постановления правительства Ленинградской области от
07.04.2020 №177 «О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 03.04.2020 №171 «О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 №239», администрация информирует организации
и индивидуальных предпринимателей сферы потребительского рынка города Гатчина,
которым разрешено работать в период действия ограничительных мер, об
обязательных для исполнения мерах:
-
в срок до 10 апреля 2020 года принять локальные нормативные акты о соблюдении
санитарно-противоэпидемического режима;
-
уведомить в письменной форме администрацию Гатчинского муниципального района, с
приложением копии нормативного акта.
Уведомления
и копии локальных нормативных актов необходимо направить на адрес электронной
почты otdelpotrebrynka@yandex.ru.
Форма уведомления:
Главе
администрации Гатчинского
муниципального района
Нещадим
Л.Н.
от
_________________
(наименование
организации, ФИО)
ИНН
_______________
Моб.телефон
_________________
Уведомление
В
соответствии с 1.21 Постановления Правительства Ленинградской области от
07.04.2020 №177 «О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 03.04.2020 №171 «О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 №239» информирую Вас о принятии решения о
работе предприятия: ____________, в период действия ограничительных мер, по
адресу: ________________, вид деятельности: __________, с соблюдением мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Приложение:
копия локального нормативного акта о профилактике распространения COVID-19.
Подпись
ФИО
ПЧ