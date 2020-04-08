Предприниматели Гатчинского района должны уведомить администрацию о возобновлении работы

Во исполнение пункта 1.21 постановления правительства Ленинградской области от 07.04.2020 №177 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 №171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239», администрация информирует организации и индивидуальных предпринимателей сферы потребительского рынка города Гатчина, которым разрешено работать в период действия ограничительных мер, об обязательных для исполнения мерах:

- в срок до 10 апреля 2020 года принять локальные нормативные акты о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима;

- уведомить в письменной форме администрацию Гатчинского муниципального района, с приложением копии нормативного акта.

Уведомления и копии локальных нормативных актов необходимо направить на адрес электронной почты otdelpotrebrynka@yandex.ru.

Форма уведомления:

Главе администрации Гатчинского

муниципального района

Нещадим Л.Н.

от _________________

(наименование организации, ФИО)

ИНН _______________

Моб.телефон _________________

Уведомление

В соответствии с 1.21 Постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 №177 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 №171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239» информирую Вас о принятии решения о работе предприятия: ____________, в период действия ограничительных мер, по адресу: ________________, вид деятельности: __________, с соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приложение: копия локального нормативного акта о профилактике распространения COVID-19.

Подпись

ФИО

ПЧ