Злые и голодные

Орлова
роща остается, фактически, единственным прогулочным местом, куда гатчинцы еще
совершают осторожные вылазки – кто с детьми, кто с собаками, кто с палками. Там
и подстерегает опасность: не выспавшиеся и оголодавшие клещи вышли на охоту. А
мы, как всегда, оказались не готовы.
По
данным территориального отдела Роспотребнадзора, первый укус человека был
зарегистрирован 23-го марта – с тех пор официально зафиксировано шесть случаев.
Два из них – в Гатчине, три – в районе. Один обратившийся был укушен в
Псковской области, и у него нашли боррелиоз.
Что делать, если укусил клещ?
Прежде
всего, удалить его как можно раньше. И сохранить – для исследования. Клеща
помещают в небольшую емкость с крышкой, на дно кладут вату, смоченную водой.
Живого клеща сдают на анализ: либо в лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Гатчинском районе» по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.
44-а, телефон: 222-31; либо в Санкт-Петербурге, в лаборатории на улице
Ольминского, д. 27.
Если
клещ оказался зараженным, проводится экстренная профилактика клещевых инфекций
– только после консультации с врачом. Введение противоклещевого иммуноглобулина
возможно до истечения четырех суток с момента укуса и только по решению
лечащего специалиста.
В
течение двух недель после укуса клеща следует контролировать температуру тела.
Если повысится, или место укуса покраснеет, нужно обратиться к врачу – это
может быть симптомом заражения боррелиозом (болезнью Лайма) или энцефалитом.
Как обезопасить себя и домашнего питомца
Ветеринары
советуют, не мешкая, применить превентивные меры. В зоомагазинах продается
целый спектр средств от клещей: капли на холку, ошейники, антиклещевые таблетки
для собак. Таблетка – самое оптимальное: она рассчитана на вес животного и
действует в течение трех месяцев. В это время все клещи, покусившиеся на собаку,
будут погибать, не успев насосаться. Либо не прицепятся вообще.
Людям
рекомендуется пользоваться репеллентами: обрабатывать одежду, обувь и детскую
коляску. После пребывания на природе необходимо тщательно осмотреть себя и
ребенка.