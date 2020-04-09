Злые и голодные

Орлова роща остается, фактически, единственным прогулочным местом, куда гатчинцы еще совершают осторожные вылазки – кто с детьми, кто с собаками, кто с палками. Там и подстерегает опасность: не выспавшиеся и оголодавшие клещи вышли на охоту. А мы, как всегда, оказались не готовы.

По данным территориального отдела Роспотребнадзора, первый укус человека был зарегистрирован 23-го марта – с тех пор официально зафиксировано шесть случаев. Два из них – в Гатчине, три – в районе. Один обратившийся был укушен в Псковской области, и у него нашли боррелиоз.

Что делать, если укусил клещ?

Прежде всего, удалить его как можно раньше. И сохранить – для исследования. Клеща помещают в небольшую емкость с крышкой, на дно кладут вату, смоченную водой. Живого клеща сдают на анализ: либо в лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Гатчинском районе» по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44-а, телефон: 222-31; либо в Санкт-Петербурге, в лаборатории на улице Ольминского, д. 27.

Если клещ оказался зараженным, проводится экстренная профилактика клещевых инфекций – только после консультации с врачом. Введение противоклещевого иммуноглобулина возможно до истечения четырех суток с момента укуса и только по решению лечащего специалиста.

В течение двух недель после укуса клеща следует контролировать температуру тела. Если повысится, или место укуса покраснеет, нужно обратиться к врачу – это может быть симптомом заражения боррелиозом (болезнью Лайма) или энцефалитом.

Как обезопасить себя и домашнего питомца

Ветеринары советуют, не мешкая, применить превентивные меры. В зоомагазинах продается целый спектр средств от клещей: капли на холку, ошейники, антиклещевые таблетки для собак. Таблетка – самое оптимальное: она рассчитана на вес животного и действует в течение трех месяцев. В это время все клещи, покусившиеся на собаку, будут погибать, не успев насосаться. Либо не прицепятся вообще.

Людям рекомендуется пользоваться репеллентами: обрабатывать одежду, обувь и детскую коляску. После пребывания на природе необходимо тщательно осмотреть себя и ребенка.