Нет в районе семьи такой, где не памятен свой герой

Нет в районе семьи такой, где не памятен свой герой

В Гатчинском районе продолжается прием творческих работ на конкурс «Нет в районе семьи такой, где не памятен свой ге-рой», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Рубрики : 75 лет Победы     10 Apr 2020

Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных учреждений, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, проживающих на территории Гатчины и района. Организатором конкурса является Общественная палата Гатчинского муниципального района.

Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу. Подготовка участниками конкурсных работ проходит с 20 января - по 15 апреля. Прием конкурсных работ – с 16 по 23 апреля. Объявление итогов и награждение победителей - с 29 апреля по 6 мая.

Конкурс проводится по номинациям:

1.   «И в миг на площади дворцовой январский кончился мороз» - о жителях Гатчинского района, участниках освобождения города Ленинграда.

2.   «Была война. Была Победа» - о жителях Гатчинского района, участниках освобождения столиц европейских государств, участниках парада на Красной площади зимой 1941 и в мае 1945 года.

3.   «На большой земле, однажды, кончилась война» - о жителях Гатчинского района, участниках боевых действий на разных участках фронта в годы Великой Отечественной войны, в том числе, сражавшихся и освобождавших города, деревни и села Гатчинского района

4.   «Строят монументы на братских могилах, цветы согревают гранит» - о подпольщиках и партизанах, сражавшихся на территории Гатчинского района.

5.   «Только не забыть бы это, лишь бы не забыть» - о жителях Гатчинского района, пациентах лечебных учреждений, детях, безвинно пострадавших в годы Великой Отечественной войны, на территории Гатчинского муниципального района.

Работы в электронном виде представляются оператору конкурсной комиссии на электронный адрес: jgrin41@mail.ru. Здесь же можно уточнить критерии оценки конкурсных работ, требования к оформлению и другие вопросы. Положение о конкурсе размещено в сети Интернет.

 

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