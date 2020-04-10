Нет в районе семьи такой, где не памятен свой герой

Конкурс проводится
среди обучающихся общеобразовательных учреждений, студентов средних
профессиональных и высших учебных заведений, проживающих на территории Гатчины
и района. Организатором конкурса является Общественная палата
Гатчинского муниципального района.
Каждый участник может
представить на Конкурс только одну работу. Подготовка участниками конкурсных работ проходит с 20 января - по 15 апреля. Прием конкурсных работ
– с 16 по 23 апреля. Объявление итогов и
награждение победителей - с 29 апреля по 6 мая.
Конкурс проводится по
номинациям:
1. «И в миг на площади
дворцовой январский кончился мороз» - о жителях Гатчинского района, участниках
освобождения города Ленинграда.
2. «Была война. Была
Победа» - о жителях Гатчинского района, участниках освобождения столиц
европейских государств, участниках парада на Красной площади зимой 1941 и в мае
1945 года.
3. «На большой земле, однажды, кончилась война» - о жителях Гатчинского района, участниках боевых действий на разных участках фронта в годы Великой Отечественной войны, в том числе, сражавшихся и освобождавших города, деревни и села Гатчинского района
4. «Строят монументы на
братских могилах, цветы согревают гранит» - о подпольщиках и партизанах,
сражавшихся на территории Гатчинского района.
5. «Только не забыть бы
это, лишь бы не забыть» - о жителях Гатчинского района, пациентах лечебных
учреждений, детях, безвинно пострадавших в годы Великой Отечественной войны, на
территории Гатчинского муниципального района.
Работы в электронном
виде представляются оператору конкурсной комиссии на электронный адрес: jgrin41@mail.ru. Здесь же можно уточнить критерии оценки конкурсных работ, требования к оформлению и другие
вопросы. Положение о конкурсе размещено в сети Интернет.