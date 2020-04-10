Область ввела бесплатный проезд всем инвалидам I группы и всем детям-инвалидам

Область ввела бесплатный проезд всем инвалидам I группы и всем детям-инвалидам

Принятый сегодня Законодательным собранием Ленинградской области областной закон распространил бесплатный проезд на автомобильном транспорте по единому социальному проездному на всех инвалидов I группы, всех детей-инвалидов и лиц их сопровождающих.

Рубрики : Общество     10 Apr 2020

До настоящего момента право бесплатного проезда на автомобильном транспорте было предоставлено только инвалидам (детям-инвалидам) по зрению, инвалидам-колясочникам первой группы и инвалидам (детям-инвалидам), получающим процедуру гемодиализа. Остальные категории инвалидов первой группы и дети-инвалиды оплачивали стоимость единого социального проездного билета, а также стоимость второго единого социального проездного билета, оформленного для сопровождающего.

Новый закон вступит в силу в течение 10 дней с момента его официального опубликования.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+