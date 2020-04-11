Гатчинский район: на 11 апреля – 15 заболевших

Всего по состоянию на 11 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 134 человека, заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:

- Янино-1, Всеволожский район,

- Выборг,

- Рощино, Выборгский район,

- Ульяновка, Тосненский район.

В Гатчинском районе заболевания коронавирусом подтверждены в Гатчине – пять человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково и п. Высокоключевой.