Гатчинский район: на 11 апреля – 15 заболевших

Гатчинский район: на 11 апреля – 15 заболевших

За последние сутки по данным Роспотребнадзора по Ленинградской области подтвердились 5 случаев заболевания коронавирусом, Гатчинского района среди них нет.

Рубрики : COVID-19     11 Apr 2020

Всего по состоянию на 11 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 134 человека, заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:

- Янино-1, Всеволожский район,

- Выборг,

- Рощино, Выборгский район,

- Ульяновка, Тосненский район.

В Гатчинском районе заболевания коронавирусом подтверждены в Гатчине – пять человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково и п. Высокоключевой.

 

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