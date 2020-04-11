Гатчинский район: на 11 апреля – 15 заболевших

Всего
по состоянию на 11 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 134 человека,
заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:
-
Янино-1, Всеволожский район,
-
Выборг,
-
Рощино, Выборгский район,
-
Ульяновка, Тосненский район.
В
Гатчинском районе заболевания коронавирусом подтверждены в Гатчине – пять человек,
с. Рождествено – двое, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с.
Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково и п. Высокоключевой.