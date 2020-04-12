Гатчинский район: на 12 апреля - ещё один заболевший

Всего
по состоянию на 12 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 139 человек,
заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи
заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:
- Мурино
Всеволожский район,
- д.
Старая Всеволожский район,
- Вартемяги
Всеволожский район,
- Советский
Выборгский район,
- Войсковицы
Гатчинский район.
В
Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 16
человек: в Гатчине – пять человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку -
пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово,
д. Меньково, п. Высокоключевой и п. Войсковицы.
Число заразившихся новой коронавирусной
инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 2186 и сейчас
составляет 15770 человек. Выздоровел 1291 человек, в том числе за последние
сутки 246 человек. За сутки умерли 24 пациента, а за весь период - 130 человек.