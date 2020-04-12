Гатчинский район: на 12 апреля - ещё один заболевший

Гатчинский район: на 12 апреля - ещё один заболевший

За последние сутки по данным Роспотребнадзора по Ленинградской области подтвердились 5 новых случаев заболевания коронавирусом, один из которых в Гатчинском районе.

Рубрики : COVID-19     12 Apr 2020

Всего по состоянию на 12 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 139 человек, заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:

- Мурино Всеволожский район,

- д. Старая Всеволожский район,

- Вартемяги Всеволожский район,

- Советский Выборгский район,

 - Войсковицы Гатчинский район.

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 16 человек: в Гатчине – пять человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой и п. Войсковицы.

 Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 2186 и сейчас составляет 15770 человек. Выздоровел 1291 человек, в том числе за последние сутки 246 человек. За сутки умерли 24 пациента, а за весь период - 130 человек.

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