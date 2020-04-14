Гатчинский район: 14 апреля – без изменений

Всего
по состоянию на 14 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 190 человек,
заболевших коронавирусом, пятеро из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:
-
Новосергиевка Всеволожский район
-
Всеволожск
-
Янино-1 Всеволожский район
-
Первомайское Выборгский район
-
Большое Коновалово Ломоносовский район
-
Тельмана Тосненский район
-
Ульяновка Тосненский район
-
Носово Бокситогорский район.
В
Гатчинском районе, таким образом, число заболевших осталось прежним - 17
человек: в Гатчине – шесть человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку -
пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово,
д. Меньково, п. Высокоключевой и п. Войсковицы.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 2774 человека и на 14 апреля достигло 21102 человек.
Выздоровело 1694 человека, в том числе за последние сутки 224 человек. За сутки
умерли 22 пациента, а за весь период - 170 человек.