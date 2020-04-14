Гатчинский район: 14 апреля – без изменений

Всего по состоянию на 14 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 190 человек, заболевших коронавирусом, пятеро из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:

- Новосергиевка Всеволожский район

- Всеволожск

- Янино-1 Всеволожский район

- Первомайское Выборгский район

- Большое Коновалово Ломоносовский район

- Тельмана Тосненский район

- Ульяновка Тосненский район

- Носово Бокситогорский район.

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших осталось прежним - 17 человек: в Гатчине – шесть человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой и п. Войсковицы.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 2774 человека и на 14 апреля достигло 21102 человек. Выздоровело 1694 человека, в том числе за последние сутки 224 человек. За сутки умерли 22 пациента, а за весь период - 170 человек.