Онлайн-творчеству быть!

Мы верим, что каждый человек – творческая личность. И совершенно не важно, занимаешься ты этим профессионально или только поешь в дУше по утрам.

Участвуют все!

Правила очень просты:

1. Подписывайся на наши странички ВКонтакте и Инстаграм: https://vk.com/gtndk и https://www.instagram.com/gtndk_live/;

2. Записывай видео творческого номера в домашних условиях и публикуй в своем профиле в ВКонтакте или Инстаграм. Длительность до 1 минуты, предпочтительно в горизонтальном формате. Важно! Профиль на время проведения конкурса должен быть открыт.

3. Ставь хештег #артLIFE_gtndk и отмечай нас в публикации, чтобы мы заметили ваш видеоролик.

Приветствуются любые жанры: вокал, хореография, цирковое искусство, хоровое пение, инструментальная музыка, художественное и прикладное творчество, театр, художественное слово, stand up, фольклор и т.п.

Девиз конкурса: Творчество без границ!

20 апреля мы опубликуем 10 лучших работ и начнется народное голосование!

25 апреля - подведение итогов и объявление победителей!

Призы для самых креативных:

1. Сувениры с фирменной символикой конкурса и Гатчинского Дома культуры:

1 место - Power Bank;

2 место - толстовка;

3 место - зонт.

2. Специальные призы от наших партнеров:

- экскурсия на двоих по красивейшим местам Ленинградской области (на выбор) от Турфирмы ВОЯЖ, г. Гатчина;

- 2 билета в кино от киноконцертного зала «Победа», г. Гатчина

3. Бонусы от Дома культуры

- звукозапись в домашних условиях по инновационной методике звукорежиссера Гатчинского ДК Владимира Деньговского;

- участие в онлайн-концерте. Режиссер Сергей Хацкевич.