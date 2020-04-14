Онлайн-творчеству быть!

Мы верим, что каждый человек – творческая
личность. И совершенно не важно, занимаешься ты этим профессионально или только
поешь в дУше по утрам.
Участвуют все!
Правила
очень просты:
1. Подписывайся на наши странички ВКонтакте и
Инстаграм: https://vk.com/gtndk и https://www.instagram.com/gtndk_live/;
2. Записывай видео творческого номера в домашних
условиях и публикуй в своем профиле в ВКонтакте или Инстаграм. Длительность до
1 минуты, предпочтительно в горизонтальном формате. Важно! Профиль на время
проведения конкурса должен быть открыт.
3. Ставь хештег #артLIFE_gtndk и отмечай нас в
публикации, чтобы мы заметили ваш видеоролик.
Приветствуются любые жанры: вокал,
хореография, цирковое искусство, хоровое пение, инструментальная музыка,
художественное и прикладное творчество, театр, художественное слово, stand up,
фольклор и т.п.
Девиз
конкурса: Творчество без границ!
20 апреля мы опубликуем 10 лучших работ и
начнется народное голосование!
25 апреля - подведение итогов и объявление
победителей!
Призы для
самых креативных:
1. Сувениры с фирменной символикой конкурса и
Гатчинского Дома культуры:
1 место - Power Bank;
2 место - толстовка;
3 место - зонт.
2. Специальные призы от наших партнеров:
- экскурсия на двоих по красивейшим местам Ленинградской
области (на выбор) от Турфирмы ВОЯЖ, г. Гатчина;
- 2 билета в кино от киноконцертного зала «Победа»,
г. Гатчина
3. Бонусы от Дома культуры
- звукозапись в домашних условиях по
инновационной методике звукорежиссера Гатчинского ДК Владимира Деньговского;
- участие в онлайн-концерте. Режиссер Сергей
Хацкевич.