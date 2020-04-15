15 апреля – новые случаи в Гатчине и Сиверском

Всего по состоянию на 15 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 298 человек, заболевших коронавирусом, пятеро из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены (в том числе 88 - в хостеле мигрантов во Всеволожском районе):

- Новосергиевка Всеволожский район

- Кудрово Всеволожский район

- пос. им. Морозова Всеволожский район

- Старая Всеволожский район

- Борисова Грива СНТ Щит Всеволожский район

- Старая Пустошь Всеволожский район

- Выборг

- Перово Выборгский район

- Первомайское Выборгский район

- Ольшаники Выборгский район

- Гатчина

- Сиверский Гатчинский район

- дом отдыха «Волковицы» Ломоносовский район

- Тосно

- Пикалево.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 3 388 человек и на 15 апреля достигло 24 490 человек. Выздоровело 1 986 человек, в том числе за последние сутки 292 человека.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 28 пациентов, а за весь период умерли 198 человек. Больше всего погибших в Москве — 106 человек, на втором месте Подмосковье — 26. По пять человек умерли в Петербурге, Башкортостане и Чечне.

Около 130,1 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.

Информация будет дополнена в ближайшее время