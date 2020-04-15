«Узор» освоил производство масок

Получив разрешение на возобновление работы после «всероссийской нерабочей недели», 6 апреля на фабрике «Узор» приступили в разработке антибактериальной ткани.

- Министерством промышленности и торговли РФ разработаны требования по тканям для производства средств индивидуальной защиты, и мы срочно приступили к работе, - рассказывает президент АО «Узор» Иван Козлов. – Один из главных показателей – воздухопроницаемость, также ткань подвергается биоцидной пропитке в растворе, содержащем ионы серебра. Прежде чем ткань была запущена в производство, она прошла проверку в лаборатории в Санкт-Петербурге, в частности, ее «продули» на воздухопроницаемость. И только получив заключение о том, что ткань соответствует всем требуемым параметрам, мы запустили ее в производство.

Одновременно с разработкой ткани в швейном цехе фабрики шло конструирование маски.

- Важно было не только выдержать размер самой маски – она должна закрывать рот и нос, плотно прилегать к лицу, но и правильно подобрать приклад – тесьму и ленту, - делится Иван Григорьевич. - Доступнее всех оказалось наше гатчинское предприятие «Фанема» из д. Антропшино - производитель нетканых материалов. Еще пришлось дооснастить швейные машинки. Но главное, мы сумели оперативно перестроиться под потребности рынка и организовать выпуск столь необходимых сейчас индивидуальных средств защиты.

Сотрудники фабрики «Узор» свою продукцию примерили первыми. В ней же и работают в период усиленных мер профилактики.

Маски уже поступили в продажу в фирменный магазин «Узора» и аптеку в пос. Вырица. Стоимость – 220 рублей, но, как заверили на фабрике, цена, возможно, и снизится. Просто сейчас для запуска в производство пришлось понести существенные затраты. Маски можно заказать оптом – от 500 штук. А швейные производства и ателье могут закупить на «Узоре» ткань. К слову, количество расцветок в ближайшее время возрастет. Художники фабрики, в добавление к однотонным, хотят разработать «гламурные» расцветки.

Напомним, что для повторного использования многоразовой маски ее необходимо простерилизовать. Сделать это в домашних условиях можно, постирав изделие и прогладив его утюгом, в том числе можно использовать утюг с функцией генерации пара.