«Узор» освоил производство масок

Получив разрешение на
возобновление работы после «всероссийской нерабочей недели», 6 апреля на
фабрике «Узор» приступили в разработке антибактериальной ткани.
- Министерством
промышленности и торговли РФ разработаны требования по тканям для производства
средств индивидуальной защиты, и мы срочно приступили к работе, - рассказывает
президент АО «Узор» Иван Козлов. – Один из главных показателей –
воздухопроницаемость, также ткань подвергается биоцидной пропитке в растворе,
содержащем ионы серебра. Прежде чем ткань была запущена в производство, она
прошла проверку в лаборатории в Санкт-Петербурге, в частности, ее «продули» на
воздухопроницаемость. И только получив заключение о том, что ткань
соответствует всем требуемым параметрам, мы запустили ее в производство.
Одновременно с
разработкой ткани в швейном цехе фабрики шло конструирование маски.
- Важно было не только
выдержать размер самой маски – она должна закрывать рот и нос, плотно прилегать
к лицу, но и правильно подобрать приклад – тесьму и ленту, - делится Иван
Григорьевич. - Доступнее всех оказалось наше гатчинское предприятие «Фанема» из
д. Антропшино - производитель нетканых материалов. Еще пришлось дооснастить
швейные машинки. Но главное, мы сумели оперативно перестроиться под потребности
рынка и организовать выпуск столь необходимых сейчас индивидуальных средств
защиты.
Сотрудники фабрики «Узор»
свою продукцию примерили первыми. В ней же и работают в период усиленных мер
профилактики.
Маски уже поступили в
продажу в фирменный магазин «Узора» и аптеку в пос. Вырица. Стоимость – 220
рублей, но, как заверили на фабрике, цена, возможно, и снизится. Просто сейчас
для запуска в производство пришлось понести существенные затраты. Маски можно
заказать оптом – от 500 штук. А швейные производства и ателье могут закупить на
«Узоре» ткань. К слову, количество расцветок в ближайшее время возрастет.
Художники фабрики, в добавление к однотонным, хотят разработать «гламурные»
расцветки.
Напомним, что для повторного использования многоразовой маски ее необходимо простерилизовать. Сделать это в домашних условиях можно, постирав изделие и прогладив его утюгом, в том числе можно использовать утюг с функцией генерации пара.