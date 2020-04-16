Гатчинский район в годы Великой Отечественной войны

Теплое раннее утро 22
июня 1941 года резко изменило налаженную жизнь Красногвардейского района (с
1929 года Гатчина называлась Красногвардейском).
В светлом прошлом
осталась подготовка к летней страде, детский смех на реке Оредеж, мечты и планы
тысяч простых советских граждан. Впереди их ждали годы оккупации.
Ленинградский областной
государственный архив в городе Выборге хранит документы фондов исполкомов
Гатчинского райсовета, Гатчинского горсовета, Никольского сельского совета, в
которых есть свидетельства того страшного времени: акты комиссий по
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории района,
допросы очевидцев.
Подвиг
защитников
Враг вступил на
гатчинскую землю в августе 1941 года и встретил ожесточенное сопротивление
бойцов Красногвардейского укрепрайона. В бою у поселка Войсковицы 19 августа
рота тяжелых танков KB под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова
(1-й танковый полк 1-й Краснознаменной танковой дивизии) уничтожила и повредила
42 танка противника (по другим данным - 38), из них на счету Колобанова - 22
танка.
К исходу дня 21 августа
танки и пехота противника, овладев Суйдой и перерезав железную дорогу
Красногвардейск -Луга, подошли к поселкам Сиверский и Вырица. Завязались
длительные ожесточенные бои в районе деревень Пижма - Пустошка - Красный Хутор.
Они стали одной из ярких героических страниц не только обороны
Красногвардейска, но и всей битвы за Ленинград.
Лишь 12 сентября, когда
гитлеровцы стали обходить Гатчину с тыла, советские войска получили приказ
отойти на другой, заранее подготовленный рубеж. На следующий день, 13 сентября,
части 42-й армии оставили Красногвардейск. Прикрывал отход отряд ополченцев
267-го ОПАБ под командованием политрука Андрея Григорина. Тридцать шесть часов
отряд бился с врагом на улицах Гатчины. Большинство бойцов погибло, а
оставшихся в живых, в том числе Григорина, фашисты захватили в плен и после
пыток казнили на городской площади.
15 сентября 1941 года с
захватом Семрино и Антропшино немцы полностью оккупировали Красногвардейский
район.
Машина
смерти: «Дулаг-154»
Целых 866 дней жители
Красногвардейска и района находились под гнетом фашистских оккупантов. Для населения
был введен принудительный труд. Невыход на работу рассматривался как преступный
саботаж и в большинстве случаев карался расстрелом.
В 1942 году оккупационные
власти переименовали Красногвардейск в Линдеманнштадт (нем. Lindemannstadt).
Машина фашистских репрессий охватила весь город: был создан огромный концлагерь
«Дулаг-154», филиалы которого располагались в разных его частях - на территории
военного аэродрома, около Балтийского вокзала, на улицах Хохлова, Рощинской, в
помещениях Красных казарм и бывшей граммофонной фабрики на проспекте 25-го
Октября. В лагере было два отделения - «рабочее», из которого отправляли на
работу в Германию или на прифронтовые территории, и «нерабочее» - в которое
помещали смертников.
Узниками лагерей
становились не только военнопленные и местные жители. В город и близлежащие
деревни были согнаны мирные жители - мужчины, женщины, дети - из оккупированных
Петергофа, Павловска, Красного Села и других населенных пунктов.
Зимой 1942 года в
результате истощения пленников и антисанитарных условий, в которых они
находились, в лагерях вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Смертность от этой
болезни составляла только по лагерю «Дулаг-154» 140-170 человек в день. Для
того чтобы остановить эпидемию, немецкое командование стало уничтожать больных:
начались массовые расстрелы. Одновременно ряд бараков с больными фашисты
хладнокровно предали огню.
Сохранились воспоминания
узницы лагеря «Дулаг-154» А.М. Александровой. В августе 1942 года она вместе с
престарелой матерью, сестрой и детьми была отправлена в этот лагерь:
«…положение было ужасным. Большая скученность, вшивость, голод. Мать, сестра и
дети были больны…»
Своими воспоминаниями
поделилась узница трудового лагеря Н.М. Комагорова. Не успев эвакуироваться,
Нина, еще вчерашняя выпускница школы, оказалась в оккупации. В 1942 году она
попала в лагерь «трудовой повинности», в 1943 году - в такой же лагерь в
Эстонии, затем рабская жизнь в Германии.
«Рабская жизнь на
оккупированной территории и мытарства за рубежом на всю жизнь остались в памяти»,
- напишет в своих воспоминаниях Нина Михайловна уже после возвращения на
Родину.
Несколько лагерей было на
территории района. Лагеря для советских военнопленных находились в Рождествено
и Вырице. Условия содержания заключенных там были ужасными: голод, болезни,
постоянные избиения, невзирая на пол и возраст. Здесь каждый день погибали
сотни людей. Ежедневно проводились публичные расстрелы на глазах у остальных
узников.
В скупых архивных
документах содержатся сведения, что за период оккупации 1941-1944 годов были
зверски замучены, расстреляны, повешены, арестованы гестаповцами, пропали без
вести тысячи жителей деревень и сел Красногвардейского района.
Из показаний свидетелей,
жителей Никольского сельсовета:
- Повешен в Гатчине
рабочий Полев Иосиф за сокрытие пленных и содействие побегу. Повешена в Гатчине
рабочая Спиридонова Анастасия за содействие
побегу пленных. Повешен в Гатчине рабочий из бывших больных Боярчук
Сергей за содействие побегу пленных. Расстрелян лесник д. Ротково
Михайлов-Фёдоров Иван Петрович. Арестованы активисты Моисеева Анна, член ВЛКСМ,
Сырова Ольга (жена повешенного Полева), Суриков Борис, Фёдоровы отец Пётр
Артамонович и сын Петр Петрович, судьба их никому не известна.
Комиссией по
расследованию злодеяний фашистских оккупантов был составлен акт от 12 октября
1944 года, в котором говорилось, что всего лишь за несколько месяцев - в период
с сентября по декабрь 1943 года - из населенных пунктов только Никольского
сельсовета было вывезено в Германию 1939 человек.
Вот эти цифры: село Никольское
– до 150 чел., станция Колено – 28 чел., Михайловка – 40 чел., Тихковицы – 483
чел., Н.Ротково – 17 чел., Б.Ротково – 66 чел., М.Ротково – 31чел., Ручьи – 12
чел. М.Черницы – 17 чел., Б.Черницы – 203 чел., Лядино – до 77 чел., Миньково –
343чел., Карташево – 160 чел., Н.Тяглино – 63 чел., Рябизи – 67 чел.,
Н.Хинколово – 52 чел., станция Хинколово – 130 чел. Деревня Ручьи сожжена
полностью.
Страшное злодеяние
совершили фашисты в ночь на 20 ноября 1941 года. Тогда были умерщвлены пациенты
психиатрической больницы им. Кащенко. Вместе с больными погибли и медицинские
сотрудники, не пожелавшие оставить их. В акте комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Никольского сельсовета
Гатчинского района содержится такая запись:
- 20 ноября 1941 года с 7
часов утра в больнице им. Кащенко начали производить умерщвление больных и
свозить во рвы д. Ручьи. В первый день было фашистами умерщвлено 900 человек, в
последующие дни до 600 человек.
Всегда
есть место подвигу
Фашисты уничтожали не
только физически. Им был нужен штат рабов - послушных и исполнительных. В
городе, который фашисты считали форпостом наступления на Ленинград, был
размещен огромный аппарат разведывательных и карательных подразделений и
организаций, нацеленных на северную столицу. По планам гитлеровцев, эти
подразделения должны были наводить «новый порядок» после захвата Ленинграда.
Кровавый террор,
массированное наступление гитлеровского пропагандистского аппарата на сознание
и психику советских людей не смогли полностью сломить их волю к сопротивлению.
Произошло совершенно противоположное – сопротивление росло. В истерзанном
Красногвардейске боролись, погибали, но не сдавались советские люди. Среди горя
и отчаяния всегда было место и подвигу. Десятки жителей Красногвардейска и
района сражались с фашистами в составе партизанских отрядов, подпольных
организаций и групп.
В Дворцовом парке
«Сильвия» 30 июня 1942 года немцы казнили 25 молодых людей: 15 гражданских
жителей и 10 советских военнопленных, содержавшихся в концлагерях. В документах
полиции безопасности они именовались партизанской группой, а в историю Гатчины
вошли как комсомольцы-подпольщики.
Потери
За время оккупации
гитлеровцы нанесли огромный материальный ущерб городу и району. Перед своим бегством
фашисты заминировали Гатчинский дворец. Он горел, был практически уничтожен
центральный корпус с парадными залами. Немного зданий уцелело и в самом городе.
Невосполнимый урон был
нанесен и сельскому хозяйству. В актах об ущербе, причиненном немецко-фашистскими
захватчиками Сиверскому поссовету Гатчинского района указано, что «после
освобождения все имущество, принадлежащее Сиверскому поссовету, было
разграблено, уничтожена МТС, сожжен скотный двор и элеватор, полностью сожжены
дома колхозников».
Количество населения в
Гатчинском районе сократилось в несколько раз. Из акта комиссии по определению
ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками деревне Ящера Ящерского
сельсовета Гатчинского района, следует, что «из 54 жилых домов в деревне не осталось
ни одного, клуб, скотный двор, коровник, кузница, овощехранилище, пожарное депо
– сожжены». «В деревню Селище
гитлеровские солдаты ворвались в 3 часа утра 28 октября 1943 года. Все
население согнали на улицу, а дома обложили соломой и подожгли».
«Этот
день мы приближали, как могли…»
26 января после
трехдневных ожесточенных боев город был освобожден. За три дня до этого, 23
января, «по просьбам ленинградских организаций» город Красногвардейск
переименован в Гатчину. За овладение городом 19 частей и соединений удостоены
почетного наименования «Гатчинские». Вечером Москва салютовала освободителям
города 12-ю артиллерийскими залпами из 124-х орудий.
В начале февраля 1944
года в ходе Красносельско-Ропшинской операции Гатчинский район был полностью
освобожден от гитлеровских захватчиков.
Подготовила Татьяна
Можаева